miércoles 11 de noviembre de 2026
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11 de noviembre de 2026
Insólito.

Entregó tres vehículos a cambio de un auto que había sido robado en Lomas de Zamora

Llevó el vehículo a la verificación policial y notaron que tenía una denuncia previa por un robo en Lomas. Le incautaron el coche.

El auto había sido robado en Lomas.

El auto había sido robado en Lomas.

Un hombre de 33 años tuvo un serio inconveniente con la Policía tras haber entregado tres vehículos a cambio de un auto, sin saber que el coche había sido robado en Lomas de Zamora.

El incidente ocurrió en Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones. Guillermo se presentó en la planta de Verificación de Automotores de la Policía de Misiones con un Fiat Siena Fire 1.4 color negro. Las cosas no tardaron en complicarse.

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Los especialistas comprobaron que las numeraciones del motor y del chasis eran originales, sin adulteraciones, pero al consultar el registro informático, se dieron cuenta de que el auto tenía una denuncia previa por robo en la provincia de Buenos Aires.

El auto había sido robado en Lomas

Tribunales de Lomas de Zamora.

Tribunales de Lomas de Zamora.

El vehículo presentaba un pedido de secuestro por robo desde el 7 de diciembre de 2025 en Lomas de Zamora. Ante esta situación, el hombre explicó que había conseguido el Fiat Siena mediante un intercambio.

Según su relato, el fin de semana anterior, entregó un Fiat Uno y dos motocicletas de 110 y 150 cilindradas, a cambio de un Siena que había encontrado publicado en la plataforma Marketplace de Facebook.

Además, el hombre presentó un título digital, que será peritado para chequear que sea original. Aseguró que dicho intercambio lo había realizado en la localidad de Wanda, en Misiones.

Pese a su explicación, la Policía de Misiones secuestró el auto y la documentación presentada, para investigar la procedencia real del vehículo e identificar quién se lo vendió al hombre. El caso quedó en manos de la Comisaría 2ª de Puerto Iguazú.

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