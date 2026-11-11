Lanús y River, en puja: por qué pelean en la previa al cruce de octavos de final

Lanús y River Plate se encuentran en plena disputa institucional y deportiva por la elección del día para el partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura , que se llevará a cabo dentro de dos semanas en el estadio Monumental.

La intención de la dirigencia del Millonario es adelantar el compromiso que figura en el borrador inicial de la Liga Profesional , mientras que la del Granate hace fuerza para respetar lo estipulado de manera informal. Si bien todavía no hay una programación oficial, se había establecido el domingo como día tentativo, algo que motivó el pedido del club de Núñez para pasar el duelo al viernes.

Hay rival. Lanús empató con Central Córdoba y chocará con River en los playoffs

La movida iniciada por River tiene distintas versiones sobre la mesa. Según informaron desde ESPN, el pedido estaría asociado a la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro -que se disputará el sábado 21-, ya que el conjunto de Núñez buscaría evitar jugar inmediatamente después de una hipotética consagración internacional de su clásico rival.

Sin embargo, otras fuentes como el portal Doble Amarilla vinculan la solicitud con la logística del plantel tras el receso por la nueva fecha FIFA, bajo el argumento de que el último parate prolongado de 21 días resultó contraproducente para el ritmo físico de los futbolistas. Por ese motivo, desde la institución presidida por Stéfano Di Carlo intentan mudar el encuentro al primer día del fin de semana.

River y Lanús, rivales en Octavos del Clausura, están NEGOCIANDO LA FECHA del partido debido a DOS MOTIVOS.



River pretende jugar el VIERNES 20 y NO el domingo, ya que Boca juega la Final de la Sudamericana el sábado y TEMEN MENOS PACIENCIA DEL HINCHA ante un nuevo título… pic.twitter.com/JVjjIZHNlM — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 10, 2026

La postura de Lanús: selección y lesionados

Ante esta avanzada, la postura de Lanús cuenta con argumentos de peso para que el encuentro se mantenga el domingo tal como figuraba en el borrador. El factor principal pasa por la citación de Allan Wlk a la Selección de Paraguay.

El delantero guaraní formará parte de la gira de la Albirroja por el sudeste asiático —donde se medirá ante Singapur y Japón— y recién regresará a la Argentina el jueves 19. Por este motivo, en caso de jugarse el viernes, el atacante quedaría prácticamente descartado para el duelo eliminatorio.

A esta baja potencial se le suma otra carta fuerte que maneja la dirigencia encabezada por Nicolás Russo: la extensa enfermería que afronta el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino, con futbolistas clave como José María Canale, Agustín Cardozo y Agustín Medina todavía en pleno proceso de recuperación.

Con este escenario, la definición quedará en manos de la Liga Profesional, donde las posturas se mantienen firmes y cada detalle de calendario juega un rol determinante para el primer mata-mata del campeonato.