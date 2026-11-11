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11 de noviembre de 2026
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Julieta Nair Calvo quedó afuera de Masterchef Celebrity en una noche accidentada

Julieta Nair Calvo sufrió un percance mientras estaba terminando su preparación y finalmente fue eliminada de MasterChef Celebrity.

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A la actriz se le cayó el relleno de las empanadas al piso y debió volver a prepararlo en escasos minutos, además de enfrentar los nervios por la situación. Ese accidente fue clave para que sus empanadas no sean de las mejores.

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Primero fue el turno de Damián Betular, quien convocó a Karina Mazzocco, Julieta Poggio, Rocío Robles y Nazareno Casero para confirmarles que habían presentado las mejores empanadas de carne.

Germán Martitegui llamó a Edith Hermida, China Ansa y Luck Ra, si bien reconoció que no fueron los mejores, destacó su gran esfuerzo y les confirmó que continúan en carrera una semana más.

La despedida de Julieta Nair Calvo

Finalmente Maru Botana convocó al frente a los tres peores platos de la noche de MasterChef Celebrity: Grego Rossello, Lizy Tagliani y Julieta Nair Calvo.

Para el alivio de la artista de Adrogué, se le confirmó rápidamente que ella seguía en la competencia, dejando un mano a mano entre Grego Rosello y Julieta Nair Calvo.

Pero la decisión del jurado del certamen fue unánime. “El cocinero o la cocinera que deja las cocinas de Masterchef es… Juli”, anunció Maru Botana.

Muy triste, con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, Julieta Nair Calvo se despidió de todos sus compañeros del certamen culinario de Telefe.

"Estoy emocionada, sobre todo porque la pasé muy bien. Gracias, son todos lo más, y a mí misma también me felicito porque es salir de la zona de confort, no estar atrás de un personaje, es algo nuevo para mí. Así que gracias, la pasé muy bien", dijo la actriz antes de dejar las cocinas.

Antes de irse, dejó su delantal sobre la mesada y cruzó el puente de los abrazos de sus compañeros en medio de muchos aplausos.

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