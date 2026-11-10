La mala noche de la China Ansa en MasterChef Celebrity: llanto y crisis

En MasterChef Celebrity, en Telefe, el desafío de la noche de última chance se trató de hacer una torta rogel. La complejidad de la preparación provocó que muchos participantes tuvieron crisis durante el momento de cocina, como fue el caso de la China Ansa.

Cuando le quedaban pocos minutos para que termine el desafío, la China Ansa se angustió porque sentía que no llegaría, ya que tenía muchas de las capas en distintos hornos de sus compañeros.

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En medio de las lágrimas de la participante, Maru Botana se acercó para consolarla y ayudarla. Lo mismo hizo Julieta Poggio cuando terminó de cocinar su torta.

De todos modos, esta no fue la única crisis que tuvo la China Ansa, ya que antes de terminar de armar la torta, descubrió que le faltaba una capa en el horno de sus compañeros.

“Alguien me afanó mi disco del horno”, gritó la participante. Entonces, Karina Mazzocco admitió que puede haber sido ella sin querer, ya que las capas de la China Ansa estaban distribuidas en distintos hornos.

La devolución a la China Ansa

Cuando llegó el momento en que la China Ansa presentó su torta rogel frente al jurado, le destacaron que hizo 10 capas en vez de 8 como habían pedido.

Sin embargo, le cuestionaron el merengue que parece “un marshmallow”, y le preguntan cómo lo hizo, a lo que la China Ansa dijo: “¿Está espectacular o no?”.

Entonces, Germán Martitegui sentenció: “Nadie dijo que está espectacular, te estamos preguntando cómo lo hiciste”. “Con todo lo que pasaste, está perfecto, pensé que no ibas a llegar a presentar ni dos capas”, comentó Maru Botana tras probar la torta que presentó la participante.

Antes de irse, la China Ansa retomó lo sucedido al final del momento de cocina y denunció que Karina Mazzocco le robó una capa de la torta rogel.

“Te la robaste, mentira Kari”, expresa mientras vuelve a su estación, aclarando que era una broma. Sin embargo, Karina Mazzocco se mostró muy enojada: “China tramposa, va a quedar que soy una ladrona, ahora no te doy un abrazo”. Al ver toda esta situación, Edith Hermida opinó filosa: “No se hacen cargo, son dos falsas”.