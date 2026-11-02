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2 de noviembre de 2026
Se armó.

Qué dijo la China Ansa luego de su cruce con Santi Maratea en PH Podemos Hablar

La China Ansa habló sin vueltas sobre la polémica discusión que mantuvo con Santi Maratea en PH Podemos Hablar y también le respondió a Javier Milei.

Polémica entre la China Ansa y Santi Maratea.&nbsp;

Polémica entre la China Ansa y Santi Maratea. 

En el programa de Georgina Barbarossa, la China Ansa rechazó esa versión: “Nadie me bajó ninguna pregunta, nadie me obligó a preguntar”.

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“Ay, Chini. Qué momento espantoso, porque no creo que hayas querido hacer nada con mala leche, te conozco”, arrancó Georgina Barbarossa luego de que pongan al aire parte de la polémica discusión.

“Absolutamente no. Y creo que eso tampoco se pone en duda. Y si se hace es porque te pusiste a leer el debate que se arma en un hilo de Twitter o de redes”, respondió la China Ansa. “A mí no me afecta el que piensa así, si fue con mala o buena intención”, aclaró.

Cuando le preguntaron qué le pasó al verse en el programa y si tenía “algo para recriminarse”, fue categórica: “¿Recriminarme algo? No”.

“Yo hice la pregunta que genuinamente me salió en ese momento. Y si vuelve a empezar el programa la volvería a hacer. No la cambiaría. Porque no tuve mala intención, duermo con la conciencia tranquila”, sostuvo la periodista. “Se dijo que la producción te había hecho la pregunta, ¿es así?”, quiso saber Georgina Barbarossa.

“No. Nadie me bajó ninguna pregunta, nadie me obligó a preguntar. No hubo una emboscada. La verdad es que tuvo que ver conmigo, fue una pregunta que me nació a mí en ese momento”, explicó la China Ansa.

El descargo de la China Ansa

Analía Franchín cuestionó cómo se había informado antes de hablar con Santi Maratea. “Siento que fue irresponsable”, señaló la panelista. La China Ansa valoró las discusiones que se abrieron a partir de lo ocurrido: “A mí lo que me parece es que la pregunta disparó a que abran múltiples temas satélite, y debates. Y me parece maravilloso lo que está sucediendo”.

“Vos me decís que yo no fui a la fuente cuando en realidad lo único que hice fue preguntarle a la fuente. Yo discrepo con vos. Le pregunté directo a la fuente qué se diría él a él mismo. Él puede defenderse, agradecerse, criticarse, juzgarse”, argumentó la China Ansa.

“¿Por qué tendría que cambiar de pregunta? ¿En qué momento lo estoy juzgando, incriminando, culpando, malintencionando?”, continuó con su descargo. “No se olviden que él es la fuente. Que me digan que no fui a la fuente es una equivocación”, insistió la periodista.

También consideró que la incomodidad de ambos había sido parte del intercambio: “Me parece que, que yo lo haya incomodado o le haya tocado una fibra que lo descolocó y que él me haya incomodado a mí corriéndome, preguntándome por la información, son las reglas a las que me expuse en el momento en el que estaba haciendo la pregunta. Para nada me vi perjudicada”.

La respuesta de la China Ansa a Javier Milei

Javier Milei se sumó a las repercusiones del cruce con dos intervenciones en X. Primero respondió a un usuario que elogiaba la “altura” de Santi Maratea y descalificaba tanto a la China Ansa como a Andy Kusnetzoff. “No más palabras Sr. Juez”, escribió el presidente.

La China Ansa respondió después de escuchar las opiniones de sus compañeros de mesa. “Les puedo hablar de lo que quieran, pero de esto no tengo nada para decir”, expresó. De todos modos, volvió a rechazar la versión: “Yo no fui parte de ninguna emboscada”.

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