Quilmes lanzó "A Paso Limpio", un programa para mejorar la recolección de residuos

El plan de Quilmes llegará a siete barrios sin acceso para camiones.

El Municipio de Quilmes puso en marcha “A Paso Limpio”, un programa que busca reforzar la recolección de residuos en siete barrios con dificultades de acceso para los camiones municipales. La iniciativa prevé cuadrillas cooperativas que trabajarán de lunes a sábado y alcanzará 156 manzanas.

El nuevo programa municipal contempla la creación de 90 puestos de trabajo cooperativos: 80 operarios y otros 10 trabajadores que cumplirán funciones de coordinación y administración.

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La presentación se realizó este lunes en el Polideportivo Diego Armando Maradona, ubicado en el barrio Kolynos, en Quilmes Oeste. La actividad contó con la participación de la intendenta interina, Eva Mieri, quien encabezó la jornada junto al secretario de Ambiente y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), Roberto Gaudio.

Durante el encuentro se entregaron herramientas e indumentaria a los trabajadores y se realizó una recorrida por la zona para explicarles a los vecinos cómo funcionará el servicio.

El plan de Quilmes llegará a siete barrios sin acceso para camiones.

¿Qué barrios de Quilmes estarán alcanzados?

La iniciativa apunta a mejorar la recolección en sectores donde los camiones municipales de gran porte no pueden circular por las condiciones de accesibilidad. Para eso, las cuadrillas recorrerán las calles de lunes a sábado, juntarán los residuos y los trasladarán hasta puntos de acopio donde puedan retirarlos los vehículos municipales.

En una primera etapa, el programa llegará a siete barrios:

La Matera II.

Beckerman.

Finexcor.

La Tranquera / El Penta.

Km 13 / Papa Francisco.

Kolynos.

Sayonara II.

En total, la cobertura prevista comprende 156 manzanas y 98 puntos de acopio.

Además de reforzar la limpieza, A Paso Limpio busca evitar la formación de microbasurales, especialmente en las cercanías de los arroyos. También apunta a prevenir la obstrucción de desagües, una problemática que puede agravarse durante los días de lluvia.

El esquema de trabajo incluirá actividades de concientización puerta a puerta y promoción de la separación de residuos en origen, con participación de las organizaciones cooperativas y de los habitantes de cada barrio.