Quilmes se consagró campeón de los Juegos Bonaerenses 2026

El Municipio de Quilmes se consagró campeón de los Juegos Bonaerenses (JB) 2026 tras obtener 40 medallas doradas, además de 11 de plata y 9 de bronce, luego de disputar las finales provinciales en la ciudad de Mar del Plata, y con una delegación compuesta por 511 quilmeñas y quilmeños, que compitieron en las distintas disciplinas.

“Esto no es casualidad. Es el resultado de años de inversión pública, de construir nuevos polideportivos, de acompañar a nuestros clubes de barrio y de tener un Estado Municipal presente, con una Secretaría de Deportes que está al lado de los pibes y las pibas. Porque donde hay un club, hay comunidad. Donde hay deporte, hay oportunidades. Y donde hay un Estado que invierte, hay derechos que se hacen realidad”, aseguró la diputada provincial Mayra Mendoza.

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Mayra realizó esta noche una videollamada con toda la delegación ganadora, donde hizo extensiva la invitación al gobernador Axel Kicillof para entregar la copa en la ciudad quilmeña a los representantes locales. Y destacó que “detrás de cada medalla hay esfuerzo, sueños, familias que acompañan, profes que enseñan y una ciudad que cree en sus jóvenes". "Este primer puesto demuestra algo que siempre defendimos: cuando hay decisión política, los sueños de nuestros pibes y pibas dejan de ser privilegios y se convierten en oportunidades. ¡Orgullo conurbano! ¡Gracias a cada deportista, a cada profe y a cada familia! ¡Gracias, Quilmes de mi corazón!”, marcó.

En este marco, la intendenta interina Eva Mieri, desde la Ciudad Feliz, acompañada por el secretario de Deportes local, Nicolás Mellino y funcionarios del área, sostuvo: “Nos desborda la alegría. Tuve la oportunidad de estar todo el día en Mar del Plata, en distintas disciplinas acompañando a nuestras pibas y pibes de Quilmes. Detrás de cada medalla y cada logro hay un sueño colectivo que era este, que después de 11 años, Quilmes vuelve a estar en lo más alto del podio de toda la provincia de Buenos Aires. Es una gran satisfacción no solo para la Secretaría de Deportes sino para toda la comunidad en su conjunto, porque llevar bien en alto los colores y la identidad del ser quilmeño y quilmeña, hoy está en la cima del podio bonaerense. Las 40 medallas de oro, las 11 de plata y las 9 de bronce nos hacen el Municipio que se quedó con esta edición de los Juegos. El orgullo es enorme”.

Por su parte, Mellino resaltó que “el secreto de esto es formar buenos equipos de trabajo y de personas. Hace años que venimos siendo protagonistas de los Juegos Bonaerenses, con una de las delegaciones más grandes de toda la Provincia. Invertimos para que los competidores estén alojados en los mejores hoteles y que tengan la mejor indumentaria, y con un equipo de trabajo necesario para asistirlos”.

Todos los premiados de Quilmes

Las 40 medallas doradas que obtuvo Quilmes fueron para Leandro Rodríguez (solista vocal sub 15 libre); Perla Penayo (patín sub 13 femenino Libre Primera C), Morena Gómez y Sergio Sorbetto (danzas folclóricas PCD única, ambos sexos libre) y Patricia Castillo (tenis de mesa trasplantados 60+ libre); Emmanuel Pereira (taekwondo ITF sub 13 masculino libre hasta 55kg); Gabriel Reina (natación PCD 17+ masculino libre visuales 50m libres); Isaías Silva Lin (atletismo PCD campo sub 15 libre visual 13 salto en largo); Román Pais (natación PCD sub 16 libre auditivos 50m libres); Catalina Peralta Silveti (atletismo pista sub 14 escolar no federados 80m), y Kiara Feraudo (natación PCD sub 16 libre motores 25m pecho); Brisa Manrique (atletismo PCD campo 16+ libre parálisis cerebral salto en largo); Mariano Sosa (natación PCD sub 16 libre motores 25m espalda); Matías Kaschaischuk (pesca sub 18 libre); Renzo Morillo (atletismo PCD pista sub 15 libre en silla de ruedas 100m); Jonathan Recalde (atletismo PCD campo 16+ libre motor ambulante lanzamiento de la bala); Joaquín Duarte (taekwondo WTF sub 14 libre menos 60kg). Además, la ganaron Samara Ríos (natación PCD sub 16 libre motores 50 libres); Raúl Glorioso (pesca 60+ ambos sexos libre); Jazmín Rojas (taekwondo WTF sub 14 libre menos 60kg); Fútbol PCD PC 16+ femenino libre nivel único; Micaela Vignale (natación sub 16 no federados 100m mariposa); Susana Di Lella (tenis de mesa b femenino libre).

Softbol sub 16 femenino escolar no federados; Softbol sub 16 masculino escolar no federados; Isabella Cabrera (bádminton sub 14 libre singles); Isabela Schamberger (natación sub 16 no federados 50m libres); Rocco Zacchigna (natación sub 18 no federados 100m pecho); Futsal sub 18 masculino escolar abierta; Mateo Córdoba (natación sub 18 no federados 100m libres); Dylan Opitz (natación sub 18 no federados 50m libres); Hockey sub 18 masculino libre; Mía Loffler y Olivia Vega (pádel sub 14 libre); Fútbol PCD intelectual 17+ masculino libre nivel C; Fútbol PCD Síndrome de Down 15+ ambos sexos libre nivel único; Fútbol PCD intelectual sub 16 masculino libre nivel C; Handball sub 16 masculino escolar abierta; Alfonso Sanfelice y Oscar Romañach (tenis 60+ masculino libre dobles); Handball Playa sub 16 femenino libre; Handball Playa sub 18 femenino libre, y Julián Latzke Blake e Isaac Zigler (tenis sub 14 promocional masculino dobles).

Viajó una delegación compuesta por 511 vecinos de Quilmes.

Mientras que las 11 de plata, fueron para Mía Flores (Patín sub 13 femenino Libre Tercera C), Franco Cottet (atletismo PCD 12+ salto en largo), Rubén Molina (atletismo trasplantados 60+ libre); Atletismo PCD pista 12+ mixto libre posta única mixta (solo Síndrome de Down); Jairo Rojas (atletismo PCD pista sub 15 libre visual 13 100m); Santiago López Cabral (atletismo campo sub 16 libre salto largo); Carlos Leguizamón (atletismo PCD campo 16+ libre motor ambulante salto en largo); atletismo posta sub 14 mixto escolar no federados posta 5 x 80m, y Dylan Pucheta y Dylan Dos Santos (fútbol tenis sub 15 libre).

Y las 9 de bronce, para Naiara Mensegue (lanzamiento de bala sub 14 femenino escolar no federado); Martín Morales (atletismo trasplantados 18+ libre); Julieta Hermelo (natación trasplantados 40+ libre); Héctor Tejeda (tenis de mesa trasplantados 60+ libre); Jorge Gáspari y Salvador Di Ilio (fútbol tenis intergeneración libre sub 18 y adulto; Juan Camaño (natación sub 16 no federados 100m pecho); Hockey sub 14 masculino libre; Cestoball sub 14 femenino no federados; Benjamín Schonbrunn (natación sub 16 no federados 50m libres); Ana Mezzera Presson, Yanel Coronel (beach vóley sub 18 femenino libre); Fútbol PCD intelectual 17+ femenino libre nivel único.

Esta fue la edición número 35 de los JB que está compuesta por distintas disciplinas deportivas y culturales. Los finalistas compitieron en 117 disciplinas deportivas y culturales, repartidas en más de 66 escenarios deportivos. Los participantes se dividieron entre las categorías juveniles, personas mayores, personas con discapacidad y personas trasplantadas, y también continuó disponible la modalidad intergeneracional con las disciplinas bochas, sapo, fútbol tenis, orientación, tejo y truco.