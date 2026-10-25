domingo 25 de octubre de 2026
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25 de octubre de 2026
Están libres.

Pidieron llevar a juicio a los acusados del robo millonario en el centro de Lomas de Zamora

La investigación sostiene que dos hombres ejecutaron el golpe y un tercero habría aportado información clave para concretarlo.

Las imágenes fueron claves para indentíficar a los presuntos autores del hecho.

Las imágenes fueron claves para indentíficar a los presuntos autores del hecho.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que el fiscal Ricardo Silvestrini, de la UFI 11 de Lomas solicitó que los imputados sean juzgados por el hecho ocurrido en una oficina ubicada sobre la calle José Ignacio Gorriti al 100.

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Según la reconstrucción de los investigadores, dos hombres ingresaron al lugar, amenazaron al empleado que se encontraba trabajando y lo inmovilizaron con precintos para llevarse más de $3 millones en efectivo y una computadora.

Los sospechosos habían sido detenidos durante el avance de la pesquisa, pero recuperaron la libertad luego de que el Juzgado de Garantías interviniente concediera sus excarcelaciones, pese al pedido fiscal de prisión preventiva.

La hipótesis del robo en el centro de Lomas de Zamora

Uno de los puntos centrales de la investigación es la sospecha de que los autores materiales del robo contaban con información previa sobre el funcionamiento de la oficina y el lugar exacto donde estaba guardado el dinero.

De acuerdo con la hipótesis judicial, dos de los imputados habrían ingresado al lugar y ejecutado el asalto, mientras que el tercero habría aportado datos fundamentales para concretar el golpe.

Las cámaras de seguridad fueron una herramienta importante para reconstruir la secuencia e identificar a los sospechosos. Las imágenes difundidas durante la investigación muestran cómo los asaltantes redujeron al empleado, le exigieron que indicara dónde estaba el dinero y lo ataron antes de escapar.

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