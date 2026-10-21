Caso Agustín Rivero: piden que vayan a juicio los acusados por el crimen del estudiante en Temperley

Los detenidos por el crimen de Agustín Rivero serían llevados a juicio.

Los detenidos por el crimen de Agustín Rivero serían llevados a juicio.

La investigación por el crimen de Agustín Rivero , el estudiante de 21 años asesinado en Temperley durante un robo, se acerca al juicio oral , tras la detención del último sospechoso del hecho ocurrido el pasado 24 de abril.

Fuentes judiciales informaron La Unión que el fiscal Nicolás Espejo solicitó que los cuatro detenidos sean juzgados. Ahora la decisión depende del Juzgado de Garantías interviniente.

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El pedido representa un avance en la causa, que tiene a todos los imputados identificados tras las rejas con prisión preventiva.

La investigación está a cargo de la UFI 7 de Lomas de Zamora . Los acusados son Matías Ezequiel Daller , Lautaro Ezequiel Silva , Miguel Ángel Silva e Iván Rodrigo Maestrello , alias “Todo Pago” .

Agustín Rivero fue asesinado por delincuentes en Temperley.

Maestrello fue el último en ser detenido, luego de permanecer prófugo durante varios meses. En octubre, la Justicia confirmó su prisión preventiva y dispuso que continuara detenido mientras avanzaba el proceso hacia el juicio.

El crimen de Agustín Rivero

El asesinato ocurrió cuando Rivero regresaba de cursar en la facultad. El joven fue interceptado por delincuentes en la esquina de Dinamarca y Ericson, en Temperley, quienes le robaron el celular y le dispararon en el abdomen antes de escapar.

La víctima fue trasladada de urgencia a un centro de salud, donde murió horas más tarde como consecuencia de la herida. El hecho generó una fuerte conmoción entre familiares, amigos y vecinos.