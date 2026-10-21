En qué gastó Reinaldo Wabeke la herencia de Adelfa Volpes: "Todos piensan que me la gasté en drogas"

A casi dos décadas de su mediática boda con Adelfa Volpes , Reinaldo Wabeke busca contar su historia y aclarar las dudas sobre la herencia que recibió tras enviudar. El hombre de 43 años vive en Rosario con su marido, Elías Salazar, después de pasar cinco años en prisión, y trabaja en un libro autobiográfico mientras negocia una posible serie para Netflix.

Reinaldo Wabeke se hizo conocido en 2007, cuando se casó con Adelfa Volpes , una mujer 58 años mayor que él. Sin embargo, la historia tuvo un desenlace inesperado: ella murió 24 días después de la boda.

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Con el paso de los años, su vida estuvo atravesada por conflictos económicos, problemas de salud y una causa por narcotráfico que lo mantuvo privado de su libertad hasta abril de 2025. Ahora, asegura que quiere mostrar una versión de su historia que, según sostiene, todavía no se conoce.

Uno de los temas que decidió abordar fue el destino del patrimonio de su fallecida esposa. Frente a las versiones que señalaban que había gastado el dinero en drogas y fiestas, Reinaldo Wabeke aseguró que el proceso sucesorio continúa abierto .

“Todo el mundo dice que la herencia me la gasté en droga, en fiestas, en un montón de cosas. Pero es mentira, la realidad es otra. Aún sigo con el proceso sucesorio y de eso se está encargando mi abogado”, afirmó en una entrevista con Infobae.

Según su relato, el patrimonio incluye cuatro departamentos ubicados en el centro de 9 de Julio, Santa Fe. Uno pertenece a Adelfa y a una de sus hermanas, mientras que las demás propiedades están involucradas en un conflicto con familiares lejanos.

Reinaldo Wabeke y Adelfa Volpes.

Reinaldo Wabeke sostuvo que actualmente los inmuebles están ocupados y que reclama su restitución por vía judicial. “Soy el único heredero universal de ella”, insistió.

Pero ese no es el único reclamo económico que mencionó. También acusó a un expareja con quien mantuvo una relación durante 13 años de haberle robado 70 mil dólares mientras estaba detenido.

“Eran ahorros de Adelfa que yo conservaba”, explicó. Además, aseguró que durante su encarcelamiento esa persona se quedó con parte de la pensión que recibía y que, cuando recuperó la libertad, descubrió que le faltaban pertenencias y objetos de su casa.

Su paso por prisión y la historia de amor con Elías Salazar

En abril de 2020, Reinaldo Wabeke fue detenido en la autopista Rosario-Santa Fe por transportar cinco kilos de cocaína. Sobre esa causa, responsabilizó a una expareja por haberlo involucrado en el ambiente delictivo, aunque evitó identificarlo por una cuestión legal en curso.

Durante su detención pasó un año en la Unidad Penitenciaria N.º 17 de Piñero, donde, según contó, sufrió amenazas y extorsiones. Posteriormente fue trasladado al penal de Coronda, donde permaneció cerca de cuatro años.

Fue allí donde conoció a Elías Salazar, quien actualmente es su marido. Reinaldo Wabeke relató que atravesaba una profunda depresión cuando el joven lo acompañó y le brindó contención.

Aunque Salazar recuperó la libertad antes que él, ambos mantuvieron el contacto telefónico. Reinaldo Wabeke terminó de cumplir su condena en abril de 2025 y volvió a encontrarse con él en septiembre de ese año. Un mes después, se casaron en el registro civil de Coronda.

Actualmente viven en Rosario, en una casa propiedad de Salazar, quien trabaja como técnico de celulares y computadoras. “Él es mi cable a tierra. Yo soy más loco, más psiquiátrico, más impulsivo. Él es tranquilo”, describió Wabeke al hablar de su pareja, de 27 años.

También explicó que quiere dejar sus asuntos patrimoniales organizados para que su marido reciba sus bienes cuando él muera. Según contó, contrató un seguro de vida y designó a Elías como beneficiario.

Reinaldo Wabeke y Elías Salazar.

El conflicto familiar y los problemas de salud

La nueva etapa de Reinaldo Wabeke también está marcada por el distanciamiento de parte de su familia. Según contó, su hermana no aceptó su homosexualidad y le advirtió que, si se casaba con Elías, debía olvidarse de ella. “Me dijo que si me casaba me olvidara de ella para siempre. Y así fue”, recordó.

También habló de los problemas que tuvo con su hermano menor después de la muerte de Adelfa. Lo acusó de pedirle dinero y de querer aprovecharse de su situación económica.

En cuanto a su salud, reveló que tuvo cáncer y que fue sometido a cinco cirugías para extirpar tumores relacionados con un ganglio ubicado cerca del oído. Aunque aseguró que ya no puede someterse a nuevas operaciones, dijo que actualmente se encuentra bien y que no realiza quimioterapia. “Estoy bien de salud. Si me muero mañana, no me arrepiento de nada porque ya viví de todo”, expresó.

El libro autobiográfico y las negociaciones con Netflix

Mientras intenta resolver los conflictos patrimoniales, Reinaldo Wabeke avanza con un proyecto para contar su vida. Según explicó, está escribiendo un libro autobiográfico que abordará su infancia, su relación con Adelfa, los años en prisión, los problemas familiares y su presente junto a Elías. “Quiero que se conozca mi vida y que se limpie mi nombre. Hay muchas cosas que la gente desconoce”, afirmó.

Además, junto a su abogado y representante, Martín Frassi, mantiene conversaciones para llevar su historia a la pantalla a través de una serie para Netflix.

Entre los episodios que pretende incluir figura su infancia, que describió como dolorosa, y la revelación que le hizo su madre poco antes de morir: el hombre al que consideraba su padre no era su progenitor biológico.

También recordó cómo conoció a Adelfa Volpes. Según relató, ella era vecina de su familia y consultaba a su madre, quien se dedicaba a la parapsicología. Después de quedar huérfano a los 15 años, se fue a vivir con ella y, con el tiempo, la relación se convirtió en un romance.

La boda se celebró el 28 de septiembre de 2007, cuando él tenía 24 años y ella, 82. Tras la ceremonia viajaron a Río de Janeiro para su luna de miel, pero, al regresar, Adelfa sufrió un accidente cerebrovascular y murió 24 días después del casamiento.

A pesar del tiempo transcurrido, Reinaldo Wabeke aseguró que conserva un profundo agradecimiento hacia ella. Incluso contó que llevó sus cenizas a Madrid para cumplir el deseo que Adelfa tenía de regresar a España. “Le estoy eternamente agradecido porque si no fuera por ella, no sé qué hubiese sido de mi vida”, concluyó.