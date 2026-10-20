jueves 22 de octubre de 2026
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20 de octubre de 2026
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La Justicia citó este jueves Candela Arizaga tras el viaje con Facundo Moyano

La Justicia busca saber cuál es la situación actual de Candela Arizaga y de qué se trató el viaje a Europa con Facundo Moyano, pese a la perimetral que continúa vigente en Argentina.

Facundo Moyano y Candela Arizaga estuvieron juntos en Madrid.

Facundo Moyano y Candela Arizaga estuvieron juntos en Madrid.

La Justicia reprogramó para el jueves 22 de octubre la audiencia en la que Candela Arizaga, la novia del exdiputado Facundo Moyano, iba a ser evaluada luego de que faltara este lunes a la citación de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), en el marco de la causa por el confuso episodio ocurrido el 4 de agosto en el barrio porteño de Belgrano.

Según informó el abogado Roberto Herrera, representante legal de la influencer, la fiscal Florencia Nocerez rechazó la presentación de la ausencia y dispuso la realización de la jornada para las 13.00 de este jueves.

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Por qué la vuelven a citar a Candela Arizaga

El objetivo es tomar conocimiento sobre cuál era la situación actual de la joven y de qué se trató el viaje a Europa con Facundo Moyano, pese a la perimetral que continúa vigente en Argentina. La decisión de la defensa de Arizaga es que no acuda a la audiencia debido a que ya solicitó en diversas oportunidades que la causa se cierre y que se levanten las medidas prohibitivas contra Moyano.

Dentro de los fundamentos detallados se destaca la voluntad actual de no comparecer, debido a que no desea someterse a una nueva entrevista; además, considera que sería un acto de revictimización.

Para la Fiscalía, existe un posible escenario de asimetría de poder, ligado al poder político y al dinero, pero por el momento el caso avanza sin mayores detalles.

Moyano se encuentra imputado por los delitos de lesiones leves agravadas por contexto de violencia de género, privación ilegítima de la libertad y desobediencia. Ante estos hechos, se dispuso la prohibición de contacto y acercamiento, medida que sólo rige para la Argentina.

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