Se triplicó en Lomas de Zamora el uso de pases truchos de discapacidad para viajar en colectivo

El uso de pases de discapacidad falsos para viajar gratis en colectivo encendió una señal de alerta entre las empresas de transporte que circulan por Lomas de Zamora . Desde Yitos S.A advirtieron que los casos se triplicaron y desde la Línea 266 detallaron que se ve en mayor medida a partir de los aumentos en el boleto.

Según explicaron desde la empresa Yitos , la exigencia de presentar documentación para acceder al beneficio no es nueva, sino que corresponde a disposiciones de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Sin embargo, reconocieron que el control no se realizaba habitualmente porque es engorroso y poco práctico para los choferes durante el ascenso de los pasajeros. "La realidad es que se triplicaron los pases truchos", subrayaron.

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La discusión sobre los controles tomó relevancia luego de que la Línea 542 de Autobuses Buenos Aires publicara un aviso en su cuenta oficial el jueves 15 de octubre: "Buenos días, sr./a. usuario de la línea. A partir de la fecha, la empresa puso en vigencia solicitar a cada pasajero que al momento de presentar su carnet de discapacidad, el mismo sea presentado con documento en mano. En caso de no tener documento, no podrá viajar en la línea".

La medida generó distintas reacciones entre los usuarios en las redes sociales. Algunos respaldaron la decisión al considerar que permite verificar la identidad del titular de la credencial. "Muchas líneas están haciendo eso porque a veces muestran el certificado de discapacidad y no es de esa persona. Me parece muy bien lo que están haciendo algunas empresas de colectivo", comentó una persona. "Yo tengo CUD y me parece perfecto que pidan el DNI", escribió otra usuaria. También hubo quienes cuestionaron la circulación de credenciales presuntamente falsas y quienes señalaron que habitualmente presentan el carnet junto con su documento.

"Es muy difícil detectar la falsedad de las credenciales"

Desde la Línea 266 indicaron que "hace años que se presentan pasajeros con pases apócrifos, y en mayor medida a partir de los aumentos tarifarios".

Sin embargo, aclararon que actualmente no exigen la presentación del DNI junto con el pase. Si bien consideraron que solicitarlo no sería una medida negativa, plantearon que existen otras alternativas para verificar el beneficio sin trasladar esa responsabilidad al conductor. "Es muy difícil detectar la falsedad de las credenciales", enfatizaron.

"Los pasajeros deberían contar con un atributo tal como el escolar o el atributo social y no tener que identificarse. De esa manera sería un proceso transparente para el conductor, el pasajero no debe demostrar su discapacidad y el conductor registra el viaje sin importar la condición del pasajero", expresaron desde la compañía y consideraron que este mecanismo permitiría agilizar el ascenso y evitaría situaciones incómodas.

Qué documentación se necesita para viajar gratis en colectivo

En los colectivos de jurisdicción nacional, CNRT informa que las personas con discapacidad pueden acceder al beneficio mediante la presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. También pueden asociar el CUD a una tarjeta SUBE. registrada a nombre del titular , una alternativa que comenzó a implementarse en junio y que permite acreditar el beneficio sin presentar el certificado en cada viaje.

En los servicios de transporte público de la provincia de Buenos Aires, en cambio, la manera de acceder a la gratuidad es el Pase Libre Multimodal (PLM), emitido por el Ministerio de Transporte bonaerense. La credencial permite viajar sin costo en los servicios urbanos e interurbanos.