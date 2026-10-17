Siete líneas de colectivos de Lomas de Zamora aplican un nuevo requisito para viajar con el carnet de discapacidad

El Grupo Autobuses informó que los pasajeros deberán presentar el DNI junto con la credencial para acceder al viaje gratuito.

Siete líneas de colectivos que circulan por Lomas de Zamora comenzaron a exigir la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) a los pasajeros que viajen con el carnet de discapacidad (CUD). La medida alcanza a los servicios 540, 542, 548, 550, 551, 552 y 553, del Grupo Autobuses.

La empresa informó la nueva disposición a través de sus redes sociales, el 15 de octubre, desde la cuenta de Facebook de la línea 542, publicó un comunicado en el que anunció que los usuarios deberán presentar el documento junto con la credencial de discapacidad para poder viajar.

"A partir de la fecha, la empresa puso en vigencia solicitar a cada pasajero que al momento de presentar su carnet de discapacidad, el mismo sea presentado con documento en mano", señalaron. Además, advirtieron que quienes no cuenten con el DNI no podrán viajar en esas líneas.

Según lo informado por la compañía, el objetivo es verificar la identidad de las personas que utilizan la credencial y evitar que el beneficio del boleto gratuito sea empleado por quienes no tienen derecho a acceder a él.

Qué deben tener en cuenta los pasajeros

Para entender cómo se acredita el beneficio de transporte gratuito, es importante distinguir entre los servicios de jurisdicción nacional, provincial y municipal, ya que cada uno cuenta con modalidades específicas para acceder a la gratuidad.

En Lomas de Zamora, las líneas 540, 542, 548, 550, 551, 552 y 553, pertenecientes al Grupo Autobuses, anunciaron que exigirán la presentación del DNI junto con el carnet de discapacidad. Por eso, quienes utilicen esta modalidad para viajar sin costo deberán llevar ambos documentos para evitar inconvenientes al momento de abordar las unidades.

El Pase Libre Multimodal (PLM) es una credencial emitida por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires que garantiza el acceso gratuito a los servicios de transporte público provincial comprendidos en la normativa.

En el ámbito de la jurisdicción nacional, las personas que cuentan con un CUD pueden acceder al transporte gratuito en los colectivos y en los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), entre otros servicios incluidos en el sistema. Una opción es vincular el CUD a una tarjeta SUBE registrada a nombre de la persona beneficiaria.