Más de 10 cuadras de fila por 40 puestos laborales en Ezeiza

Una reconocida cadena de supermercados con fuerte presencia en diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires anunció la apertura de una nueva sucursal en Ezeiza y abrió una búsqueda para 40 puestos de trabajo , lo cual derivó en extensas filas de más de 10 cuadras de aspirantes a cubrir esos empleos.

La desesperación por conseguir un empleo formal hizo que la fila de postulantes empezara a formarse muy temprano, incluso horas antes de que el sol siquiera pudiera percibirse en el cielo. La fisonomía de las calles aledañas al predio cambió por completo en plena madrugada.

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Entre las 4 y las 5 de la mañana, la cola empezó a sumar adeptos a un ritmo frenético, extendiéndose por varias cuadras con hombres y mujeres en busca de una oportunidad. Fueron demasiadas las personas que se presentaron a competir por una vacante y evidenciaron la enorme necesidad de inserción laboral que existe en el país.

El desborde fue tal que las autoridades del supermercado y el personal de recursos humanos tuvieron que modificar los planes originales sobre la marcha para contener a la multitud.

En Ezeiza hay 10 cuadras de fila por 40 puestos de trabajo que ofrece una distribuidora de la localidad. pic.twitter.com/xSL8x46ukU — Corta (@somoscorta) October 20, 2026

“La idea era abrir a las 8 de la mañana, pero ya ante tanta gente que había a las 4, decidieron empezar esa convocatoria a las 6”, explicó uno de los coordinadores del evento, quien detalló que el adelantamiento buscó evitar mayores complicaciones bajo el frío matinal.

En la vereda se entremezclaron perfiles de todo tipo. Hombres y mujeres, jóvenes que buscaban su primer empleo y adultos mayores, personas con una extensa trayectoria laboral y otras tantas sin experiencia, estuvieron durante varias horas agolpados para ser entrevistados.

La sucursal de Cabaña Santa Marta confirmó que abrirá sus puertas en noviembre.

Datos de empleo según el Indec

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) muestran que el trabajo registrado no abunda. En el segundo trimestre de 2026, los puestos asalariados registrados representaron el 48% del total, mientras que los no registrados alcanzaron el 25 % y los no asalariados, el 27 %. El organismo aclara que la medición refiere a puestos de trabajo y no necesariamente a personas ocupadas, ya que una misma persona puede tener más de una ocupación.