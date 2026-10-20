jueves 22 de octubre de 2026
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20 de octubre de 2026
Arte y salud.

Preparan una importante jornada sobre Derechos Humanos y salud mental en Lomas

Será el sábado, en el Espacio de la Memoria y Derechos Humanos, ex pozo de Banfield. Se presentarán trabajos y participarán artistas.

Preparan una importante jornada sobre Derechos Humanos y salud mental en Lomas.

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Participarán funcionarios del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, además de representantes de la Federación de Psicólogos de la República Argentina y de la CICOP.

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Luego, durante la jornada, se expondrán todos los trabajos presentados por la comunidad y finalmente se hará un "conversódromo de arte", contando con artistas que produjeron hechos artísticos a partir del horror vinculado con la última Dictadura Cívico Militar.

Juan Mercurio, Mariana Ortiz Lozada y Fernando Ortiz, Los Macocos y Marcela de Granda, serán algunos de los artistas que van a conversar con los participantes. Simultáneamente habrá muestras fotográficas y mesas de emprendedores.

Lomas, a la vanguardia del cuidado de la salud mental

Este año, el Municipio de Lomas presentó el programa de Salud Mental y Consumos Problemáticos que contempla servicio de atención psicológica que incluye a 125 profesionales, con cobertura en los 40 Centros Integrales de Salud y la construcción de un área de internación psiquiátrica de gestión local en el Hospital de Llavallol.

“En tiempos donde todo está difícil es donde más tenemos que pensar cómo podemos hacer, no solo para encontrar una salida hacia adelante, sino cómo mitigamos ese daño tan grande que están produciendo las políticas del Gobierno nacional en nuestra comunidad y la salud mental es un eje central que nos atraviesa como sociedad y que por lo tanto es prioridad en Lomas de Zamora”, destacó Otermín.

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