Los detalles del incendio en el Teatro Urbano de Lomas de Zamora: "Nos vamos a levantar"

El lunes a la madrugada, el Teatro Urbano de Lomas de Zamora sufrió importantes daños a causa de un incendio . Con el correr de las horas se conocieron más detalles de lo que ocurrió y las pérdidas materiales que hubo.

El espacio ubicado en General Frías 1074 , entre Pavón y Caseros, fue afectado por un incendio ocurrido a altas horas de la noche. Eran las 2.20 cuando dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora tuvieron que forzar la puerta de ingreso para poder combatir las llamas.

Como el lugar estaba cerrado, quedó el interrogante sobre cuál había sido la causa de semejante incendio. En las últimas horas, los encargados del Teatro Urbano explicaron que el fuego comenzó por “una falla eléctrica/técnica en el sector del bar” .

A través de un comunicado oficial, desde el teatro destacaron que “gracias a la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios, el fuego pudo ser controlado a tiempo” y confirmaron que no hubo personas heridas.

“Lo más importante es que nadie sufrió ningún daño físico y que la sala principal y el escenario no se vieron afectados. El impacto quedó concentrado únicamente en el área de la entrada y el bar”, detallaron.

Dos dotaciones de los Bomberos de Lomas intervinieron para controlar el fuego.

Quienes llevan adelante el Teatro Urbano informaron que ya comenzaron los trabajos para poner el espacio en condiciones y continuar las actividades. “Aunque el trago es amargo y la impotencia es grande por el trabajo puesto en cada rincón, ya estamos abocados a las tareas de limpieza, ventilación y reparación para poner de pie ese sector lo antes posible. En los próximos días les estaremos informando cómo continuará el cronograma de clases, talleres y funciones programadas”, expresaron.

Por otro lado, agradecieron las muestras de solidaridad en este difícil momento y confiaron en que todo volverá a la normalidad. “Agradecemos de corazón los mensajes de apoyo y el cariño que siempre nos brindan. Teatro Urbano se construyó con el esfuerzo y la pasión de todos, y con esa misma fuerza nos vamos a levantar para volver a recibirles muy pronto”, remarcaron.

Cómo nació el Teatro Urbano

Teatro Urbano de Lomas de Zamora.

La aventura comenzó a fines de 2020. Los hermanos Damián y Cristian Domínguez reciclaron un taller de reparación de autos para convertirlo en un espacio cultural. Así nació el Teatro Urbano. El espacio se utilizó para talleres de teatro para todas las edades, yoga, radio, gimnasia, stand up, comedia musical, producción teatral y otras propuestas.

Damián y Cristian armaron una sala para 30 personas con mesas para el Café Confert. La capacidad llegó a duplicarse cuando colocaron sillas para una función de teatro. Desde hace seis años, el espacio sigue activo en Frías 1074 y es una referencia para los vecinos de Lomas.