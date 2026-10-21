El sol duró poco: vuelve la inestabilidad y el mal clima se queda hasta el domingo

Vuelven las nubes y la probabilidad de lluvias.

Después de un martes soleado y primaveral, las condiciones meteorológicas en el AMBA estarán marcadas por inestabilidad y, aunque las precipitaciones estaban proyectadas recién hacia el cierre de la semana, informaron un adelantamiento del frente húmedo, con probabilidad de chaparrones desde las últimas horas de este miércoles, abriendo un período de mal clima que abarcará todo el fin de semana.

Este miércoles, hacia la tarde, se alcanzará el pico térmico con una máxima estimada en 21°C, manteniendo la densidad de nubes y rotando la dirección del viento hacia el este según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El quiebre definitivo llegará hacia la noche: el termómetro descenderá hasta los 16°C y se incrementará la probabilidad de chaparrones aislados hasta un 40%.

El pronóstico extendido: días grises y lluvias continuas Las condiciones para los días venideros confirman la permanencia del escenario inestable sobre la Capital Federal y el Conurbano bonaerense:

Jueves 22 : el cielo permanecerá cubierto durante la primera mitad del día con apenas 10% de chances de agua. No obstante, entre la tarde y la noche empeorarán las condiciones, activándose tormentas aisladas con hasta un 70% de probabilidades de caída de agua. Las marcas oscilarán entre una mínima de 15°C y una máxima de 21°C.

: el cielo permanecerá cubierto durante la primera mitad del día con apenas 10% de chances de agua. No obstante, entre la tarde y la noche empeorarán las condiciones, activándose tormentas aisladas con hasta un 70% de probabilidades de caída de agua. Las marcas oscilarán entre una mínima de 15°C y una máxima de 21°C. Viernes 23 : el ingreso de aire húmedo sostendrá la presencia de chaparrones y lloviznas intermitentes a lo largo de toda la jornada (hasta 40% de probabilidad). La temperatura irá de los 15°C de mínima a los 20°C de máxima.

: el ingreso de aire húmedo sostendrá la presencia de chaparrones y lloviznas intermitentes a lo largo de toda la jornada (hasta 40% de probabilidad). La temperatura irá de los 15°C de mínima a los 20°C de máxima. Sábado 24 : un patrón gris y fresco, con lloviznas recurrentes (40% de chances) y registros térmicos comprendidos entre los 14°C y los 19°C.

: un patrón gris y fresco, con lloviznas recurrentes (40% de chances) y registros térmicos comprendidos entre los 14°C y los 19°C. Domingo 25: la franja de mayor inestabilidad se concentrará entre la madrugada y la mañana, con remanente de lloviznas. Hacia la tarde y la noche las condiciones comenzarán a mejorar gradualmente con cielo mayormente nublado, mientras que las temperaturas marcarán un retroceso, con 13°C de mínima y un techo de 17°C.

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