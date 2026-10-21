El sol duró poco: vuelve la inestabilidad y el mal clima se queda hasta el domingo

Después de un martes soleado y primaveral, las condiciones meteorológicas en el AMBA estarán marcadas por inestabilidad y, aunque las precipitaciones estaban proyectadas recién hacia el cierre de la semana, informaron un adelantamiento del frente húmedo, con probabilidad de chaparrones desde las últimas horas de este miércoles, abriendo un período de mal clima que abarcará todo el fin de semana.
Este miércoles, hacia la tarde, se alcanzará el pico térmico con una máxima estimada en 21°C, manteniendo la densidad de nubes y rotando la dirección del viento hacia el este según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El quiebre definitivo llegará hacia la noche: el termómetro descenderá hasta los 16°C y se incrementará la probabilidad de chaparrones aislados hasta un 40%.
El pronóstico extendido: días grises y lluvias continuas
Las condiciones para los días venideros confirman la permanencia del escenario inestable sobre la Capital Federal y el Conurbano bonaerense: