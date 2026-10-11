Clima en el AMBA: cuándo se terminan las lluvias y vuelve a salir el sol

Otra semana con clima inestable y cielo gris en el AMBA.

Una semana que comenzará fresca, pero que con el correr de los días volverá muy de a poco a su clima primaveral se espera en el AMBA y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En ese sentido, las temperaturas mínimas arrancarán por debajo de los 10°, pero se irán instalando en los dos dígitos, mientras que las máximas rozarán los 20°. De todas maneras, el SMN no informó hasta el momento sobre probabilidad de lluvias, más allá del cielo gris que pueda divisarse, aunque prácticamente no se prevén jornadas soleadas.

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Pronóstico. Llega una semana primaveral con temperaturas de más de 20°, pero con lluvia

El pronóstico no es muy alentador. Toda esta semana no aparece el sol. Para este domingo se espera cielo mayormente nublado y vientos del sudeste rotando al este, con una temperatura mínima de 9° y una máxima de 17°, por lo que será el día más frío de toda la semana.

El lunes se prevé cielo mayormente nublado a nublado, vientos del este cambiando al sudeste y las marcas térmicas irán de los 9° a los 17°.

Para el martes se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del noreste y los termómetros se ubicarán entre los 11° y los 18°.

En tanto, el miércoles se espera cielo mayormente nublado y vientos del noreste rotando al este, con una temperatura mínima de 12° y una máxima de 20°.

El cierre de la semana en el AMBA

Ya el jueves se prevé cielo mayormente nublado, vientos del este y las marcas térmicas irán de los 12° a los 18°.

Para el viernes se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del este y los termómetros se ubicarán entre los 10° y los 17°, por lo que será uno de los días “más agradables” de toda la semana.

Por su parte, el sábado se espera cielo mayormente nublado y vientos del este cambiando al noreste, con una temperatura mínima de 14° y una máxima de 19°, por lo que será otra de las jornadas “agradables” de la semana.