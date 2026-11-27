El Gobierno de Javier Milei tiene Presupuesto 2027, pero la oposición logró un aumento para las universidades.

En una jornada con balance positivo para el Gobierno de Javier Milei en el Congreso nacional, y tras más de 15 horas de sesión en la Cámara de Diputados , el oficialismo logró hoy ansiada la media sanción del proyecto de Presupuesto 2027, aunque quedó un sabor agridulce en el epílogo porque la oposición le torció la mano en una votación clave vinculada al financiamiento de universidades nacionales .

Con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones en la votación en general del Presupuesto, el Gobierno se alzó con la tercera victoria al hilo a las 3 y media de la madrugada: más temprano saboreó la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en la misma sesión de Diputados y la suspensión de las PASO en el Senado.

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Se trata de un presupuesto de ajuste en algunos rubros específicos, que consolida el camino del ahorro fiscal a través de la contracción de la inversión pública en áreas tales como Ciencia y Tecnología, universidades nacionales, vivienda y subsidios a la energía y al transporte.

El artículo que estuvo en vilo hasta último momento fue el número 11, referido al financiamiento universitario , que quedó encapsulado en el capítulo 2.

En dicho artículo de la última versión del proyecto, el Gobierno de Javier Milei fijó partidas por 7,35 billones de pesos y los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exigían 11 billones, es decir, un 50% de fondos adicionales.

El capítulo propuesto en el dictamen de mayoría del oficialismo resultó rechazado con 121 votos a favor y 130 negativas, por lo que pasó a votarse el mismo artículo equivalente del dictamen de minoría de la oposición, que reflejó punto por punto el reclamo de los rectores.

Finalmente, el financiamiento a universidades por 11 billones de pesos fue aprobado con 138 votos a favor, 109 rechazos y cuatro abstenciones, “Esto rompe con el equilibrio fiscal”, advirtió antes de que se votara la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, ya resignada a una derrota parcial..

Por efecto dominó, también se cayó en la votación en particular el capítulo 4 ya que la oposición consideraba que desfinanciaba organismos clave de Ciencia y Tecnología como el INTI y el INTA.