Los dos acusados por el crimen del contratista Jorge Britos Alcaraz quedaron con prisión preventiva , luego de que la Justicia confirmara la medida en el marco de la investigación por el asesinato ocurrido en agosto pasado en Ingeniero Budge .

Fuentes judiciales confirmaron la novedad en la causa a La Unión , luego de que la UFI 7 de Lomas de Zamora solicitara que los dos detenidos sigan tras las rejas hasta la llegada del juicio por "homicidio agravado por el empleo de arma de fuego".

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Días atrás había sido detenido en Villa Centenario un joven de 23 años que estaba prófugo: cayó cuando circulaba en una motocicleta Corven Mirage 110 sin patente. Durante un control, efectivos de la Comisaría 7º de Lomas comprobaron que el rodado tenía suprimidas las numeraciones del cuadro y del motor.

Al identificarlo, constataron que tenía un pedido de captura vigente desde el 24 de agosto por el crimen del contratista. Se trata de K. E. Lezcano, de 23 años, señalado como el presunto conductor de la moto utilizada durante el ataque.

Jorge Britos Alcaraz, la víctima del homicidio en Budge.

Con esa detención, los dos sospechosos quedaron a disposición de la Justicia. Ahora, tras la confirmación de la prisión preventiva, continuarán privados de su libertad mientras se desarrolla el proceso judicial.

El crimen del contratista de Ingeniero Budge

Britos Alcaraz fue asesinado el 15 de agosto pasado, cuando se encontraba junto a su camioneta en la zona de Cosquín y Ejército de los Andes. En ese momento, dos hombres que se movilizaban en una moto lo interceptaron y uno de ellos descendió para dispararle en el pecho.

La víctima alcanzó a responder al ataque con un arma de fuego e hirió a uno de los agresores. Sin embargo, los sospechosos escaparon del lugar. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y las imágenes fueron parte de las tareas investigativas.