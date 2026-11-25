La investigación por el crimen de Jorge Britos Alcaraz , el contratista asesinado el 15 de agosto pasado en Ingeniero Budge , cuenta con los dos acusados detenidos: recientemente fue detenido un joven de 23 años que sería el conductor de la moto.

Según informaron fuentes policiales a La Unión , con la captura de K. E. Lezcano (23), ahora son dos los sospechosos tras las rejas que quedaron a disposición de la Justicia.

Se trata de un sujeto que tenía pedido de captura y estaba prófugo por "homicidio agravado por el empleo de arma de fuego", que fue apresado el jueves pasado en Villa Centenario , mientras circulaba en una moto sin patente y con la numeración del cuadro y del motor suprimida.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Comisaría 7º de Lomas de Zamora que recorrían la zona de Larroque y 12 de Octubre cuando vieron a un motociclista en una Corven Mirage 110 sin chapa.

Detenido por homicidio

Los policías interceptaron la moto para identificar al conductor y controlar la documentación. En la inspección verificaron que las numeraciones del cuadro y del motor estaban suprimidas, lo que configura una infracción penal.

Al consultar los datos del sospechoso, identificado como K. E. Lezcano, de 23 años, el sistema informático arrojó que tenía un pedido de captura activo desde el 24 de agosto de 2026. Lo buscaban por "homicidio agravado por el empleo de arma de fuego", en una causa que tramita en la UFI 7 de Lomas de Zamora.