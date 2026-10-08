El prófugo detenido por dos crímenes había intentado suicidarse frente a la Casa Rosada

Días atrás, un hombre de 48 años que estaba prófugo por dos homicidios en Lomas de Zamora fue detenido por la Policía en Guernica . Desde hace varios años sostiene que es víctima de una causa armada y en 2013 amenazó con prenderse fuego frente a la Casa Rosada.

Los dos crímenes habían ocurrido el 1º de enero de 2006 en la localidad de Ingeniero Budge . Un ataque a tiros contra un grupo de personas que festejaban el Año Nuevo terminó con dos víctimas fatales.

Un joven de 28 años, identificado como Ariel Alcides Orrego , fue señalado como responsable. En 2010 lo condenaron a 23 años de prisión por doble homicidio simple y tres tentativas de homicidio cometidos con un arma de fuego, pero permaneció en libertad porque su sentencia no estaba firme. Su captura se produjo dos décadas más tarde, a sus 48 años.

Desde un principio, Orrego sostuvo que era inocente y que la Justicia había desestimado pruebas que lo desligarían de los crímenes. En abril de 2013, llevó su reclamo a la Casa de Gobierno y tuvo un intento de suicidio.

En aquel momento, el hombre tenía 34 años. Llegó a Plaza de Mayo acompañado por su hermano, Alfredo Orrego, y su madre, Lorenza Noguera. La intención era que los recibieran en Casa de Gobierno para lograr que la causa pase al fuero nacional. Si bien pudieron tener una reunión, no les dieron ninguna solución. Fue así como Ariel tomó la peor decisión: empezó a rociarse con combustible con la intención de quemarse vivo.

Rápidamente, el personal policial de la Casa Rosada intervino y le arrojó agua para evitar que Orrego se prendiera fuego. Enseguida lo redujeron y lo trasladaron al Hospital Argerich.

“Se puso nervioso y se quiso prender fuego”, comentó su mamá en diálogo con la prensa poco después del hecho, y describió el motivo del reclamo: “Hace siete años está acusado injustamente por un doble homicidio y tres tentativas. Le denegaron el pase al fuero federal, está procesado sin sentencia firme. Fue detenido tres veces por las mismas causas, y tres veces le dieron la libertad por falta de mérito”.

La detención ocurrió días atrás.

Durante otra manifestación en el Fuero Penal de La Plata, la hermana del imputado amplió con más detalles y aseguró que había pruebas de la inocencia de Ariel. “Hay una causa contra mi hermano que data del año 2006. Desde allí comenzó a haber una falta de normas y movimientos que nos perjudicaron. Cuando se pasó al juicio vimos que el mismo juez estuvo presente en dos juicios. Luego, a mi hermano se lo desvincula y varios testigos afirman que él no tuvo nada que ver. Hay un inocente con una causa armada”, afirmó Estela Orrego aquella vez en charla con NOVA.

Ahora, con 48 años y cuando ya pasaron 20 del hecho, Ariel se encontraba prófugo de la Justicia. Tenía una orden de captura emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº6 de Lomas de Zamora. La SubDDI de San Vicente lo atrapó en Guernica y lo puso a disposición de la Justicia.