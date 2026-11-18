La causa está en manos de la UFI 19 de Lomas de Zamora.

La Justicia de Lomas de Zamora confirmó la prisión preventiva de la mujer detenida por el asesinato de Fabián Norberto Sosa , el hombre de 34 años que murió tras ser atacado a puñaladas durante un sangriento linchamiento en Villa Centenario .

Fuentes judiciales confirmaron a La Unión que, de esta manera, la acusada continuará detenida mientras avanza la causa, en tanto sigue la búsqueda de otra de las personas señaladas por su presunta participación en el crimen.

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La mujer es la madre de la adolescente de 14 años que habría sido víctima de un presunto abuso sexual por parte de Sosa. Está imputada por "homicidio agravado" y, durante la indagatoria, había decidido negarse a declarar ante la Justicia.

La investigación está a cargo de la UFI 19 de Lomas de Zamora, encabezada por el fiscal Ignacio Torrigino . El ataque ocurrió en la zona de Capitán Rubén Martell y Miatello, en el barrio Santa Catalina, donde un grupo de personas irrumpió en la vivienda de la víctima y lo agredió con facas y cuchillos.

Un crimen en medio de un linchamiento

Sosa sufrió heridas punzocortantes en el abdomen y en el muslo izquierdo. Fue trasladado al Hospital Allende de Ingeniero Budge, donde murió poco después. Tras la agresión, la vivienda fue incendiada y los responsables escaparon.

El episodio se produjo luego de que familiares de la adolescente lo señalaran por un supuesto abuso sexual. Sin embargo, esa acusación es investigada en una causa independiente, a cargo de la UFI 9 de Lomas de Zamora, y no debe confundirse con la investigación por el homicidio.

La detención de la mujer había sido informada por La Unión el 9 de octubre. Cuatro días después, este medio publicó que se había negado a declarar y que continuaba la búsqueda de sus hijos, también identificados entonces como sospechosos de haber participado en el ataque.