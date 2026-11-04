Temperley: pidieron la prisión preventiva para el acusado de atropellar a su amigo

El fiscal Ignacio Torrigino pidió la prisión preventiva para Pablo Godoy, el joven acusado de atropellar intencionalmente a Román Valdez, quien permanece internado por el hecho ocurrido el 4 de octubre pasado en Temperley.
La Fiscalía solicitó que Pablo Godoy continúe detenido. Mientras, la víctima sigue internada y todavía no pudo declarar debido a su estado de salud.
El fiscal Ignacio Torrigino pidió la prisión preventiva para Pablo Godoy, el joven acusado de atropellar intencionalmente a Román Valdez, quien permanece internado por el hecho ocurrido el 4 de octubre pasado en Temperley.
Fuentes judiciales informaron a La Unión que el planteo fue realizado en el marco de la investigación por el violento episodio, mientras la víctima todavía no está en condiciones de prestar declaración.
El pedido deberá ser analizado por el Juzgado de Garantías que interviene en la causa. Godoy, de 23 años, está imputado por el delito de !homicidio simple en grado de tentativa!, luego de haber embestido con su Renault Clio a Valdez, de 27, cuando circulaba en bicicleta.
El acusado había sido indagado por el fiscal de la UFI 19 de Lomas de Zamora, pero se negó a declarar. Desde entonces permanece detenido, a la espera de que la Justicia resuelva su situación procesal.
Uno de los puntos pendientes de la investigación es el testimonio de Román Valdez. El joven continúa internado a raíz de las graves lesiones sufridas durante el ataque y, por su estado de salud, todavía no pudo declarar ante la fiscalía.
Su testimonio podría aportar información sobre las circunstancias previas al atropello y la discusión que habría mantenido con el acusado. Sin embargo, por el momento, los investigadores deben avanzar con las pruebas reunidas y los testimonios disponibles.
El hecho ocurrió en el barrio Villa Galicia, en Temperley, después de un conflicto entre ambos jóvenes. Según la reconstrucción inicial de la investigación, la discusión se habría producido durante la noche anterior. Al día siguiente, Valdez circulaba en bicicleta cuando fue embestido desde atrás por un Renault Clio.
El conductor escapó del lugar, pero las cámaras de seguridad de la zona registraron la secuencia y fueron fundamentales para identificarlo. Godoy fue detenido posteriormente en una vivienda de Villa Galicia, donde también secuestraron el vehículo utilizado en el hecho.
El Renault Clio presentaba un impacto en el parabrisas compatible con el atropello, un elemento incorporado a la investigación.