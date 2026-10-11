domingo 11 de octubre de 2026
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11 de octubre de 2026
Evolución favorable.

Mejora el joven atropellado por su amigo en Temperley, pero sigue grave

Román Valdez, de 27 años, evoluciona favorablemente después de ser operado por las graves lesiones que sufrió al ser embestido por un auto.

El grave hecho quedó filmado por una cámara de seguridad.

El grave hecho quedó filmado por una cámara de seguridad.

Después de ser sometido a una intervención quirúrgica en el Hospital Gandulfo por las graves lesiones que sufrió, ahora la expectativa está puesta en que despierte por sus propios medios.

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“Va mejorando, tiene que despertar solo ahora”, indicaron desde el entorno del damnificado a La Unión, al dar detalles sobre su estado de salud.

Valdez permanece internado desde el episodio ocurrido en el cruce de las calles Suiza y Alemania, donde fue embestido por un Renault Clio negro mientras circulaba en bicicleta. Debido a la gravedad de las heridas, debió ser operado y quedó en coma inducido farmacológicamente.

El joven atropellado sigue delicado

La evolución representa una señal alentadora para sus allegados, que siguen de cerca su recuperación. Sin embargo, el cuadro continúa siendo delicado y todavía esperan que el joven despierte para evaluar cómo responde después de la intervención y la suspensión de la sedación.

Por el hecho está detenido Pablo Godoy, de 23 años, acusado de atropellar a Valdez y escapar sin asistirlo. El imputado se negó a declarar ante el fiscal Ignacio Torrigino, de la UFI 19 de Lomas de Zamora, y continúa detenido por el delito de "homicidio simple en grado de tentativa".

La investigación sostiene como hipótesis que el ataque habría ocurrido después de una discusión previa entre ambos. Mientras avanza la causa judicial, familiares y allegados de Román esperan que continúe mejorando y pueda despertar.

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