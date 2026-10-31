El detenido por el femicidio de Daniela Sosa apeló la preventiva y podría demorarse el juicio

Ricardo Javier Cardozo , detenido por el femicidio de Daniela Sosa en Temperley , apeló la prisión preventiva mientras espera ser juzgado por el hecho ocurrido el 1º de enero pasado, y esto podría demorar el avance de los trámites para poner en marcha el juicio .

Fuentes judiciales confiaron a La Unión que el recurso fue presentado por el propio imputado y no por su defensa. La apelación introduce una nueva instancia judicial en una causa que ya fue elevada a juicio por el Juzgado de Garantías 5 de Lomas de Zamora .

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Por el momento, todavía resta realizar el sorteo para determinar qué Tribunal estará a cargo del juzgamiento y, posteriormente, establecer la fecha de inicio de las audiencias. La presentación del recurso podría demorar esos pasos y, en consecuencia, la organización del debate.

Mientras tanto, Cardozo seguirá detenido con prisión preventiva. La medida había sido ratificada al momento de resolverse la elevación a juicio, al considerar el juzgado que continuaban vigentes los riesgos procesales que justificaban mantenerlo privado de su libertad.

Daniela Sosa, la víctima del femicidio en Temperley.

El femicidio de Daniela Sosa

Daniela Sosa fue baleada durante la mañana del 1° de enero de 2026, en la zona de El Cardenal y Suiza, en el barrio San José de Temperley. La mujer, de 32 años, fue trasladada al Hospital Gandulfo, donde permaneció internada en estado crítico hasta que murió el 5 de enero.

Cardozo, quien era su pareja, está acusado de "homicidio agravado por haberse cometido contra una mujer con quien mantenía una relación de pareja y mediando violencia de género, con el empleo de un arma de fuego, en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil", tal como lo dispuso la UFI 9 de Lomas de Zamora.