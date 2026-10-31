sábado 31 de octubre de 2026
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31 de octubre de 2026
Paternidad.

El contundente dominio histórico de Banfield sobre Independiente Rivadavia

Banfield domina el historial ante Independiente Rivadavia de Mendoza, consolidando una paternidad tanto en Primera como en el ascenso y las copas nacionales.

Banfield acostumbrado a festejar ante Independiente Rivadavia.

Banfield acostumbrado a festejar ante Independiente Rivadavia.

Banfield logró triunfos memorables sobre Independiente Rivadavia de Mendoza.

Banfield logró triunfos memorables sobre Independiente Rivadavia de Mendoza.

Banfield domina ampliamente a Independiente Rivadavia de Mendoza en el historial.

Banfield domina ampliamente a Independiente Rivadavia de Mendoza en el historial.

De cara a un nuevo enfrentamiento ante Independiente Rivadavia de Mendoza, el hincha de Banfield tiene motivos de sobra para ilusionarse con un resultado positivo. Los libros de historia no mienten: el Taladro mantiene una sólida superioridad sobre la escuadra mendocina, con una marcada diferencia en enfrentamientos directos, goles a favor y partidos memorables.

Las estadísticas generales muestran una clara ventaja en favor de los de Peña y Arenales. A lo largo de sus choques en el profesionalismo, Banfield ha derrotado a los mendocinos en la gran mayoría de sus duelos, duplicando holgadamente la cantidad de éxitos de su rival y manteniendo una altísima eficacia goleadora en el arco de la Lepra.

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Durante los recordados cruces en la Primera B Nacional (temporadas 2012/13 y 2013/14), el Taladro se quedó con 3 de los 4 compromisos disputados, demostrando su jerarquía. En la máxima categoría del fútbol argentino, Banfield se acostumbró a pisar fuerte, logrando victorias clave que marcan la tendencia del historial. Por su parte, el único cruce por eliminación directa en la Copa Argentina —disputado en el Mario Alberto Kempes de Córdoba— terminó con festejo banfileño, ratificando que el dominio no sabe de localías.

Goleadas y momentos destacados del Banfield-Independiente Rivadavia

Entre los antecedentes más felices para Banfield se destaca la contundente victoria 4-0 obtenida en mayo de 2014 en el Florencio Sola. Aquella tarde, el equipo que terminaría coronándose campeón de la B Nacional bajo la conducción de Matías Almeyda brindó una exhibición de fútbol y contundencia, dejando en claro la diferencia de jerarquía entre ambos planteles.

Otro de los puntos altos de este emparejamiento es el poder de fuego de Banfield. Con más de una veintena de gritos sagrados frente a los mendocinos, el Taladro promedia una cifra cercana a los 2 goles por partido cada vez que se mide ante la Lepra, un dolor de cabeza constante para las sucesivas defensas del conjunto cuyano.

Banfield logró triunfos memorables sobre Independiente Rivadavia de Mendoza.

Banfield logró triunfos memorables sobre Independiente Rivadavia de Mendoza.

Historial general favorable a Banfield

Banfield e Independiente de Rivadavia se enfrentaron en 12 oportunidades, dos en el Torneo Nacional de 1977 por el grupo A, 4 veces por el Nacional B y desde el ascenso de la Lepra en 2024 se cruzaron en seis encuentros, 2 por la Copa de la Liga, 3 por Torneos y 1 por Copa Argentina. Banfield derrotó a los mendocinos en 7 oportunidades, mientras que Independiente venció al Taladro en 3 ocasiones. Solo empataron 2 veces. Banfield anotó 21 goles e Independiente 12.

Con el peso de la historia de su lado, los antecedentes demuestran que enfrentar a Independiente Rivadavia suele ser sinónimo de sonrisas para Banfield. Una tendencia que el club del Sur buscará seguir estirando para ratificar su vigencia en el fútbol grande de la Argentina.

Por si todo esto fuera poco, Banfield nunca perdió ante Independiente Rivadavia de Mendoza en Primera División. Desde que la Lepra mendocina ascendió en 2024, se registran 4 triunfos del Taladro y 2 empates. El equipo dirigido por Pedro Troglio buscará seguir ampliando la paternidad en el próximo choque de este lunes.

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