viernes 30 de octubre de 2026
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30 de octubre de 2026
Polémica.

Matías Mariotto respaldó el nuevo formato de la Liga Profesional y apuntó contra la propuesta de River

El presidente de Banfield se mostró a favor del formato del nuevo torneo de la Liga Profesional. Además, Matías Mariotto criticó la propuesta de River.

Matías Mariotto junto al presidente de la AFA.

Matías Mariotto junto al presidente de la AFA.

El presidente de Banfield, Matías Mariotto, defendió firmemente la reestructuración del fútbol argentino para 2027, que mantendrá un torneo de 30 equipos con enfrentamientos de todos contra todos.

Tras la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, el dirigente del Taladro destacó el valor institucional de la medida y cruzó con dureza la postura de River, club que pretendía reducir la máxima categoría a 20 participantes.

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"La propuesta de River de volver a 20 equipos es una idea antigua", sentenció Matías Mariotto al salir del cónclave dirigencial. Para el dirigente, recortar el número de clubes en Primera División atentaría directamente contra la economía y el desarrollo del deporte a nivel nacional: "Una reducción de esa magnitud perjudicaría gravemente los ingresos de las instituciones y destruiría numerosas fuentes laborales en todo el sector".

El fuerte respaldo de Matías Mariotto al torneo de 30 equipos

En contraposición, Matías Mariotto elogió el nuevo esquema competitivo que entrará en vigencia a partir de 2027, el cual contempla la disputa de dos torneos Apertura y Clausura divididos en dos zonas de 15 equipos, seguidos de playoffs. "Mantener una estructura de 30 equipos es una decisión estratégica que preserva el federalismo del fútbol argentino y protege las estructuras de los clubes de menor presupuesto", argumentó.

Con este fuerte respaldo, el presidente de Banfield alineó su postura con la de la mayoría de los dirigentes de la categoría, consolidando el rumbo del nuevo formato y cerrando filas frente a los reclamos de los clubes de mayor peso de la Liga Profesional.

Banfield votó a favor del nuevo formato de la Liga Profesional

Matías Mariotto participó de la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional en la que se aprobó el sistema de competencia para 2027. El club acompañó la continuidad de los 30 equipos y se manifestó en contra de la propuesta de establecer diez descensos para reducir la cantidad de participantes.

El presidente de Banfield sostuvo que una Primera División de 30 clubes permite representar al fútbol de todo el país y preservar las estructuras de formación, los trabajadores y las familias vinculadas a las instituciones.

También cuestionó una reducción abrupta de equipos, al considerar que pondría en riesgo años de trabajo de numerosos clubes. River fue el único club que votó formalmente en contra del nuevo formato. Estudiantes también manifestó su rechazo, aunque su representante no estaba habilitado para votar.

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