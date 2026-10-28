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28 de octubre de 2026
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Platense es finalista de la Copa Argentina y espera por Banfield o Boca

Platense derrotó por penales 5 a 4 a Atlético Tucumán y espera por el ganador de Banfield y Boca en la final de la Copa Argentina.

Platense es finalista de la Copa Argentina y espera por Banfield o Boca.

Platense es finalista de la Copa Argentina y espera por Banfield o Boca.

Mientras en el Sur crece la expectativa por el cruce entre Banfield y Boca, Platense se convirtió en el primer finalista de la Copa Argentina al derrotar 5-4 en los penales a Atlético Tucumán, luego de haber igualado 1-1 en los 90 minutos reglamentarios.

Renzo Tesuri había abierto la cuenta para el equipo de Julio César Falcioni, pero Nicolás Retamar igualó el partido. En la definición, los dirigidos por Martín Palermo fueron implacables: convirtieron los cinco penales. En tanto que Juan Pablo Cozzani contuvo el disparo de Gabriel Compagnucci. El último penal lo ejecutó un histórico del Calamar, Guido Mainero.

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