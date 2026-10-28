miércoles 28 de octubre de 2026
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28 de octubre de 2026
Preparativos.

Banfield pone a la venta un paquete especial para el partido ante Boca

Para el cruce ante el Xeneize por las semifinales de la Copa Argentina, Banfield lanzó una venta de pasajes en micro con entrada incluida para ir a Mendoza.

Banfield se prepara para copar Mendoza.

Banfield se prepara para copar Mendoza.

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A través de sus cuentas oficiales, la dirigencia del Taladro anunció una noticia que los hinchas esperaban desde que se confirmó al estadio Malvinas Argentina como la sede: la comercialización de pasajes en micros ida y vuelta con la entrada popular incluida para presenciar el compromiso.

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La institución puso a disposición de su gente una promoción integral a un costo de $300.000, con facilidades de financiación. Los socios podrán abonar la suma total hasta en 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito, mientras que los no socios podrán acceder a la compra en hasta 3 cuotas.

Los simpatizantes tendrán margen hasta el jueves 12 de noviembre (dos días antes del partido) para asegurar su lugar en los micros que pondrá a disposición de la institución.

La adquisición de los boletos podrá gestionarse de manera presencial o de forma virtual: los que decidan acercarse a la sede social (Vergara 1635) pondrán hacerlo de lunes a viernes de 12:00 a 20:00 y los sábados de 10:00 a 14:00, mientras que los que prefieran hacerlo de manera on-line deberán comunicarse con su oficial de cuenta.

Un partido histórico para el ciclo de Troglio en Banfield

El equipo conducido por Pedro Troglio se encuentra a las puertas de una oportunidad inédita para la historia del club, ya que intentará acceder por primera vez a la final de la Copa Argentina.

Hasta la fecha, la mejor actuación del Taladro había sido en la edición 2022, cuando alcanzó las semifinales y quedó eliminado tras caer 1-0 ante Talleres de Córdoba en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

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