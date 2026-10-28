Banfield pone a la venta un paquete especial para el partido ante Boca

Banfield empezó a palpitar el encuentro ante Boca Juniors por las semifinales de la Copa Argentina y lanzó a la venta un paquete especial de traslado y ticket de cara al compromiso que se disputará el sábado 14 de noviembre en Mendoza .

A través de sus cuentas oficiales, la dirigencia del Taladro anunció una noticia que los hinchas esperaban desde que se confirmó al estadio Malvinas Argentina como la sede: la comercialización de pasajes en micros ida y vuelta con la entrada popular incluida para presenciar el compromiso.

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La institución puso a disposición de su gente una promoción integral a un costo de $300.000, con facilidades de financiación. Los socios podrán abonar la suma total hasta en 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito, mientras que los no socios podrán acceder a la compra en hasta 3 cuotas.

Los simpatizantes tendrán margen hasta el jueves 12 de noviembre (dos días antes del partido) para asegurar su lugar en los micros que pondrá a disposición de la institución.

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Se acerca la semifinal de la @Copa_Argentina y ya podés reservar tu + para viajar a alentar al Taladro.



por el mismo objetivo. ¡Dale, #Banfield! #EnBanfieldJugamosTodos pic.twitter.com/wxv3DwPVWE — Club A. Banfield (@CAB_oficial) October 27, 2026 X Banfield.

La adquisición de los boletos podrá gestionarse de manera presencial o de forma virtual: los que decidan acercarse a la sede social (Vergara 1635) pondrán hacerlo de lunes a viernes de 12:00 a 20:00 y los sábados de 10:00 a 14:00, mientras que los que prefieran hacerlo de manera on-line deberán comunicarse con su oficial de cuenta.

Un partido histórico para el ciclo de Troglio en Banfield

El equipo conducido por Pedro Troglio se encuentra a las puertas de una oportunidad inédita para la historia del club, ya que intentará acceder por primera vez a la final de la Copa Argentina.

Hasta la fecha, la mejor actuación del Taladro había sido en la edición 2022, cuando alcanzó las semifinales y quedó eliminado tras caer 1-0 ante Talleres de Córdoba en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.