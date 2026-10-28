Murió la mamá de Lionel Scaloni: otro duro golpe para la Selección Argentina

La muerte de Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni , volvió a poner en primer plano el fuerte vínculo que el entrenador de la Selección Argentina mantenía con ella. La mujer falleció a los 74 años en Pujato, Santa Fe, después de atravesar una enfermedad durante un tiempo prolongado, según confirmaron fuentes familiares.

El fallecimiento se produjo durante la noche del martes en la vivienda que compartía con su marido, Ángel, de acuerdo con información de Radio 2 de Rosario.

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Eulalia vivía en Pujato junto a Ángel, conocido por los vecinos como Chiche. Allí disfrutaba de las visitas de su hijo Lionel cuando sus compromisos al frente del seleccionado nacional se lo permitían.

Durante su vida, también se desempeñó como jueza de paz de la Municipalidad y crió a sus tres hijos: Lionel, Mauro y Corina. Esta última es conocida en Rosario por su emprendimiento Scala Bakery, ubicado en Funes.

Por el momento, no se conocían precisiones sobre la presencia de Scaloni en Buenos Aires o un eventual regreso desde Mallorca, España, donde reside desde su retiro como futbolista profesional. Según la información difundida, el velatorio sería íntimo, reservado para familiares y personas cercanas.

El día que Scaloni habló de la salud de su mamá

La delicada situación de Eulalia ya había sido mencionada públicamente por el entrenador en octubre de 2021. Después de la victoria de Argentina por 1-0 frente a Perú, por las Eliminatorias rumbo al Mundial, Scaloni se refirió a su momento personal y reconoció que no estaba en condiciones de proyectar a largo plazo.

En aquella oportunidad, el técnico expresó: “No estoy para pensar en el Mundial”.

Pese a las dificultades personales que atravesaba, continuó al frente de la Selección argentina y, al año siguiente, conquistó la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Las dedicatorias que emocionaron a Lionel Scaloni

El vínculo con su mamá también estuvo presente en uno de los momentos más importantes de su carrera. Tras ganar la Copa América 2021 en el Maracaná, el entrenador le dedicó el título al recordar el delicado estado de salud que atravesaba Eulalia.

“Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”, manifestó entonces, visiblemente emocionado.

Aquellas palabras reflejaron la importancia que tenía su madre en su vida. Años después, la noticia de su fallecimiento vuelve a poner en perspectiva aquella dedicatoria, pronunciada en medio de una de las etapas más significativas de la historia reciente de la Selección argentina.

"No están como uno quisiera"

En septiembre del 2024, luego de la obtención del título en la Copa América con la Selección argentina, Scaloni habló a corazón abierto sobre el estado de salud de sus padres y conmovió a todos.

“No están como uno quisiera. Es lo que a mí me atormentó todo ese año después de haber ganado el Mundial, porque sé que serían los tipos más felices del mundo”, confesó.

En tanto, agregó: “Saber si ellos han disfrutado de lo que hemos conseguido es algo que siempre me va a perseguir. Sería el regalo más grande de la vida”.