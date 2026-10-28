La tajante respuesta de Sabrina Rojas sobre si volvería con Luciano Castro

Sabrina Rojas se refirió a la relación actual que mantiene con Luciano Castro y no se guardó nada.

Sabrina Rojas una vez más fue consultada por el papá de sus hijos, Luciano Castro, y lejos de evadir la respuesta no se guardó nada sobre el vínculo que ha transitado por diferentes etapas desde que se separaron a mediados de 2021.

La conductora de América TV habló con el programa Infama que conduce Marcela Tauro todos los domingos acerca de su presente con el actor y reveló detalles inesperados: "Estamos en un momento hermoso como papás de nuestros hijos. Con Luciano tenemos idas y vueltas. Hay veces que coincidimos o aún cuando nos peleamos lo podemos hacer desde una charla y otras veces que no nos aguantamos ni escucharnos respirar. En este momento estoy pasando un buen momento y podemos pasar algún que otro momento en familia y demás".

Rojas también se refirió a la buena comunicación que están teniendo en este momento y al ser consultada sobre el estado de salud de Castro afirmó: "Él está muy bien y me pone contenta. No hay nada que me convenga más que él esté bien porque es el padre de mis hijos y no hay nada mejor que tengan un padre feliz, estable y económicamente tranquilo".

También, confesó: "A mí me conviene que a Luciano le vaya bien por eso voy a ser la última en desearle el mal. Después no quiere decir que cuando no esté de acuerdo no lo diga o tenga que sentir amorosidad todo el tiempo con una persona que no estoy de acuerdo".

La tajante frase de Sabrina Rojas sobre si volvería con su ex Sobre si volvería a estar en pareja con Luciano Castro, Rojas no dudó en su respuesta: "¿Con Lu? No, para mí la palabra pareja con Lu no va". Pero, la notera Noelia Santone continuó y le consultó si no lo tendría como "chongo". "Aunque sea para divertirte un poco...", pero inmediatamente Rojas, que viene de estar de novia con José Pepe Chatruc, dejó más que claro que ya no volverá a existir nada de nada entre ellos. "¿Con Luciano? ¡No! ¡Ni loca! Lo adoro y lo quiero, pero te tiene que gustar una persona para chonguear y yo no gusto más de él", concluyó. Mirá la nota: SABRINA ROJAS "SIN AGENDA" PARA EL AMOR#Infama @_MarcelaTauro @JotaxTV pic.twitter.com/uHvsg0Sbbq — América TV (@AmericaTV) October 25, 2026

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