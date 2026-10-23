Sabrina Rojas enfrentó los rumores de romance con Franco Mastantuono

Sabrina Rojas salió a aclarar los rumores que la vincularon con Franco Mastantuono, el exjugador de River Plate, luego de contar que un futbolista de 19 años le escribía por redes sociales. La conductora explicó que mezcló datos reales con elementos ficticios y aseguró que no conoce al deportista señalado.

La repercusión comenzó después de que la conductora hablara sobre los mensajes que recibía de hombres más jóvenes. Aunque no había dado nombres ni precisado el equipo del futbolista, las especulaciones en redes sociales y programas de espectáculos apuntaron al actual jugador del Real Madrid.

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Sin embargo, durante una emisión de All Access, el ciclo de DGO Stream, Rojas desmintió esa versión y explicó que sus declaraciones no tenían como objetivo identificar a una persona en particular.

La conductora reconoció que parte de su relato tenía elementos reales, pero también admitió que agregó información ficticia para evitar que el público sacara conclusiones sobre la identidad del joven.

En ese sentido, sostuvo que efectivamente recibe mensajes de personas más jóvenes, aunque aclaró que el futbolista mencionado en las versiones periodísticas no era Mastantuono.

Rojas también manifestó su sorpresa por la difusión de una supuesta relación con alguien a quien, según afirmó, no conoce ni con quien mantuvo conversaciones.

Además, expresó preocupación por las consecuencias que los rumores podrían tener en la vida privada del deportista, especialmente si estuviera en pareja.

La conductora no reveló quién es el futbolista

Pese a las aclaraciones, Sabrina Rojas no dio a conocer la identidad del joven que le habría escrito por redes sociales. Según explicó, nunca había mencionado el equipo en el que juega ni había aportado información que permitiera identificarlo con certeza.

De esta manera, la conductora buscó poner fin a las versiones que la relacionaron con Franco Mastantuono, sin revelar quién es el futbolista al que hizo referencia inicialmente.