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23 de octubre de 2026
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Una obra sobre historias de nietos y nietas restituidos por Abuelas llega gratis a Banfield

El Unipersonal con Canto de Cigarras, escrita e interpretada por Marcela De Grande, se presenta este sábado a las 19 en el Museo Pío Collivadino de Banfield.

El Unipersonal con Canto de Cigarras, escrita e interpretada por Marcela De Grande, en Banfield.

El Unipersonal con Canto de Cigarras, escrita e interpretada por Marcela De Grande, en Banfield.

A partir de 24 historias de vida de nietos y nietas restituidos por las Abuelas de Plaza de Mayo tras un trabajo de investigación y de reconstrucción de la memoria social y las identidades individuales, Marcela de Grande creó Unipersonal con Canto de Cigarras, que llega este sábado gratis al Museo Pío Collivadino de Banfield.

Se trata de hijos de desaparecidos que fueron robados durante la dictadura militar, y más tarde encontrados (hasta más de 40 años después) por su familia biológica. La autora, contemporánea de esos nietos y nietas, combinó momentos cándidos y hasta divertidos de su propia infancia y adolescencia, con historias documentadas de los otros chicos y chicas.

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Interpretada también por la autora, con dirección de Germán Rodríguez, la obra que se presentará a las 19 en el museo de Medrano 165, fue estrenada en Brasilia en Abril de 2024 y ya lleva más de 70 funciones entre Argentina, Brasil, Francia, Alemania y España. Sí, se hace en tres idiomas.

Hay que reservar la entrada en este link porque el cupo es limitado.

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