Rechazaron la apelación: los asesinos de Tomás Pliego cumplirán la condena de 15 años en la cárcel

La Sala I de la Cámara de Casación Penal de La Plata rechazó la apelación presentada por uno de los condenados por el crimen de Tomás Pliego y confirmó las penas de 15 años de prisión para los tres responsables del asesinato cometido durante una entradera en Banfield , en abril de 2022.

El recurso había sido presentado por Ariel Alejandro Pusch Acosta , quien cuestionó la condena dictada en septiembre de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Lomas de Zamora .

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Según informó la familia de la víctima a La Unión , entre sus planteos, la defensa objetó la prueba de ADN incorporada a la investigación , pero los camaristas rechazaron ese argumento y mantuvieron el fallo.

De esta manera, quedaron ratificadas las condenas de Pusch, Xavier Fideli y Kevin Nahuel Gómez , quienes fueron sentenciados a 15 años de prisión por el delito de "homicidio en ocasión de robo", en el marco de un juicio abreviado en el que reconocieron su responsabilidad.

Tomás Pliego, el joven vecino de Banfield asesinado por delincuentes.

El comunicado de la familia de Tomás Pliego

Tras conocerse la decisión judicial, la familia de Tomás difundió un mensaje en el que expresó su postura y aseguró que seguirá atenta a los próximos pasos de la causa.

Si bien valoró el rechazo de la apelación, recordó que todavía podrían existir otras vías judiciales. “Como familia de Tomás, seguimos esperando justicia. Tomás tenía toda una vida por delante y nada nos va a devolverlo", señalaron.

"Los tres condenados recibieron una pena de 15 años, pero para nosotros esto no termina acá. La Cámara de Casación rechazó los recursos de las defensas y mantuvo las condenas, aunque sabemos que todavía podrían intentar otras vías judiciales", agregaron en el mismo comunicado.

"Queremos que se entienda que detrás de este expediente hay una familia destruida por una pérdida irreparable. No queremos que el caso quede en el olvido ni que se deje de hablar de Tomás", expresaron.

A modo de conclusión, afirmaron: "Vamos a seguir atentos a cada paso judicial y vamos a defender la memoria de Tomás hasta el final. Lo único que pedimos es que se haga justicia y que la condena se cumpla”.

El crimen de Tomás Pliego

Tomás Pliego tenía 22 años cuando fue asesinado el 18 de abril de 2022. El joven fue atacado a golpes con un objeto contundente en una vivienda familiar ubicada sobre la calle General Campos al 600, en Banfield. Su madre encontró el cuerpo al día siguiente, después de no poder comunicarse con él.

La investigación determinó que el crimen ocurrió durante un robo. Los responsables se llevaron distintos elementos de valor, entre ellos un automóvil Chevrolet Celta gris, que luego fue encontrado abandonado en Don Orione.

En septiembre de 2025, el TOC 2 de Lomas de Zamora condenó a Pusch, Fideli y Gómez a 15 años de prisión. Un mes después, Pusch apeló la sentencia ante la Sala I de la Cámara de Casación Penal bonaerense.