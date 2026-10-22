Hace más de 200 años se establecía la primera colonia escocesa en Santa Catalina

A 200 años de la llegada de los primeros inmigrantes escoceses que impulsaron la colonia escocesa de Santa Catalina , el Museo Americanista de Lomas de Zamora será escenario de una charla abierta este sábado 24 de octubre, a las 17. La actividad incluirá una exposición histórica y un espectáculo de música tradicional escocesa.

La historia de uno de los primeros emprendimientos agropecuarios impulsados por inmigrantes escoceses en la Argentina llegará al Museo Americanista, ubicado en Manuel Castro 254, con una propuesta que combina divulgación histórica y música celta.

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La actividad estará a cargo de Guillermo Santana MacKinlay, profesor dedicado a la enseñanza y difusión del idioma y la cultura gaélica de Escocia, doctor en Psicología y gaitero.

El encuentro contará también con un espectáculo musical de Nahuel Chavez, quien interpretará la gaita escocesa, y Ferry O’Killian, que estará a cargo del bodhrán -un instrumento de percusión tradicional irlandés- y de canciones gaélicas.

La entrada será gratuita y no será necesario reservar previamente. Se recomienda llegar 15 minutos antes del comienzo, ya que el ingreso al salón se realizará por orden de llegada.

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Los orígenes de la Colonia Escocesa

La historia se remonta a 1825, cuando alrededor de 220 escoceses emprendieron el viaje hacia Buenos Aires a bordo de la goleta Symmetry, que partió desde Leith, Escocia, el 20 de mayo y arribó el 11 de agosto de ese año.

La iniciativa fue impulsada por los hermanos Parish Robertson, quienes encomendaron a William Grierson la tarea de reunir inmigrantes interesados en establecerse en tierras americanas. El proyecto agrícola y ganadero tuvo como escenario la zona de Santa Catalina, en el actual partido de Lomas de Zamora.

Sin embargo, la colonia tuvo una existencia breve. La bancarrota de sus fundadores llevó a muchos pobladores a abandonar el lugar y trasladarse a otras localidades, como Chascomús y Buenos Aires. Algunas familias permanecieron en la zona, entre ellas la de Grierson.

El vínculo con Cecilia Grierson

Un capítulo destacado de esta historia está relacionado con Cecilia Grierson, nieta de uno de los pioneros de la colonia. En 1889 se convirtió en la primera médica argentina, tras graduarse en la Facultad de Ciencias Médicas.

Un siglo después de la travesía de la Symmetry, en 1925, Grierson publicó un libro titulado Primera y única colonia formada por escoceses, en el que recuperó la experiencia de aquel asentamiento.

La charla es organizada por el Municipio de Lomas de Zamora, Agencia Cultura Lomas, a través del área Literatura Lomas, junto con la Biblioteca Municipal de Autores Lomenses, los escritores María de los Ángeles Chiozza y Hugo Bento, y el grupo Defensa del Patrimonio Lomas.