Banfield será sede de un conversatorio sobre el papel de Haití en la independencia latinoamericana

a actividad se realizará el sábado a las 18.30.

La historia de la independencia latinoamericana, tiene un capitulo fundamental en Haití . La Asociación Cultural Belgraniana de Lomas de Zamora realizará el conversatorio abierto "Pétion, padre precursor del panamericanismo", dedicado a Alexandre Pétion , el primer presidente de Haití y una figura clave en el proceso emancipador de América Latina.

La actividad se realizará el sábado a las 18.30 en Cochabamba 131 , Banfield Este con entrada gratuita y abierta a la comunidad con inscripción previa a través de [email protected] .

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La actividad estará a cargo de Raúl Alberto Calcagno , secretario académico de la institución, quien abordará el papel de Pétion en las luchas independentistas y su relación con referentes como Simón Bolivar, Manuel Belgrano y José de San Martín. Uno de los ejes centrales será la ayuda que Pétion le brindó a Bolivar durante su exilio en Haití, en 1816.

Según la propuesta del encuentro, el dirigente haitiano le proporcionó barcos y armas para impulsar las expediciones libertadoras, con una condición fundamental: abolir la esclavitud en los territorios que alcanzaran la independencia.

"En 1804 Haití gritó no solo la emancipación anticolonial, sino la primera revolución antiesclavista y antirracista del mundo. Sin Pétion no hubiera existido Bolívar, y sin Bolívar le hubiera costado mucho a San Martín culminar la liberación del norte de Sudamérica", expresaron desde la organización.

Desde la organización destacan el vínculo entre las ideas de Pétion, Belgrano y San Martín, "tenían una comunidad espiritual innegable. Entendían que la independencia no era un fin en sí mismo, sino una herramienta para lograr la dignidad del ser humano".

En 1804, Haití declaró su independencia de Francia.

Ejes del conversatorio

La charla también buscará profundizar en la influencia de la revolución haitiana en el pensamiento político de los líderes independentistas de la región.

En 1804, Haití declaró su independencia de Francia, luego de una revolución protagonizada, se analizará la Constitución haitiana de 1805 y su concepción de la libertad y la ciudadanía, además de los posibles vínculos con las ideas antiesclavistas de Belgrano, Castelli y San Martín.

El modelo de país que quería Pétion "modelo democrático y constitucionalista de 1806, la división de poderes y su pensamiento: 'La libertad es el derecho de hacer lo que las leyes permiten'".

Otros de los temas será la escasa presencia de Alexander Pétion en los relatos históricos tradicionales. La charla propone reflexionar sobre las razones por las que su figura y el apoyo de Haití a las luchas independentistas latinoamericanas tuvieron una visibilidad limitada en la enseñanza escolar.

"Racismo historiográfico e invisibilización de la primera solidaridad internacional que recibió América Latina: la de una república negra que derrotó a Napoleón", detallaron.

La propuesta también tendrá una conexión con la región y el país: se mencionarán los homenajes a Pétion, como la localidad de Alejandro Petión, en el límite con Cañuelas, y la plaza Alexandre Pétion, en la Ciudad de Buenos Aires.