Lomas: la renovación del CIS de Centenario alcanzó un 65% de avance.

El Municipio de Lomas de Zamora avanza con la renovación integral del CIS Luis Agote, ubicado en Ginebra 432, en la localidad de Centenario. La obra, que forma parte del programa Obras de la Comunidad, registra un 65% de ejecución y abarca 195 metros cuadrados destinados a mejorar la atención sanitaria.

El proyecto contempla una reorganización de los espacios internos para optimizar el funcionamiento del centro de salud. Entre las áreas previstas se encuentran recepción, enfermería, administración, farmacia, office y cocina.

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Además, se construirán cinco consultorios, incluidos los destinados a Ginecología y Odontología, junto con otros espacios para consultas médicas.

La renovación también abarca aspectos estructurales y terminaciones, como la ejecución de estructuras de hormigón armado, una nueva losa de entrepiso y una cubierta superior de chapa. Se sumarán pisos de porcelanato, cielorrasos, revestimientos cerámicos, carpinterías, mesadas y mobiliario.

La renovación también abarca aspectos estructurales y terminaciones.

Se sumarán pisos de porcelanato, cielorrasos, revestimientos cerámicos, carpinterías, mesadas y mobiliario.

Nuevas instalaciones y mejoras en la accesibilidad

Los trabajos incluyen la renovación de las redes sanitarias, cloacales, de agua, pluviales y eléctricas. También se incorporarán sanitarios adaptados para personas con movilidad reducida, equipos de acondicionamiento térmico y nuevas veredas en el acceso al establecimiento.

Actualmente, las tareas están concentradas en las instalaciones cloacales, sanitarias y eléctricas. En la próxima etapa, está previsto comenzar con la estructura para los cielorrasos suspendidos.

La intervención forma parte de las obras de infraestructura que el Municipio desarrolla en los centros de salud de Lomas de Zamora, con el objetivo de modernizar los edificios y mejorar las condiciones de atención para los vecinos.