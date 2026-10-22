La noche de furia de Nancy Pazos en los Martín Fierro de Radio: "Que se vayan a la con..."

La periodista Nancy Pazos se criticó la organización del evento.

Durante la noche de los Martín Fierro de la Radio 2026, la periodista Nancy Pazos apenas llegó a la gala, criticó la organización del evento y se despachó contra la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía (APTRA) indignada por la espera para ingresar a la alfombra roja.

Siempre directa en sus declaraciones, lanzó: "Cola para la alfombra roja, indignada". Según contó a los noteros que la esperaban, había mucha cola para el ingreso por lo que decidió continuar con su noche por su cuenta. "O sea, yo me fui, ¿Me entendés? Me fui, salté la alfombra roja, me fui, me senté en mi coso, me tomé una copita de vino y acá estoy", relató, con total sinceridad, pero fastidiada por la mala organización.

Nancy Pazos furiosa en el comienzo de la gala Cuando los periodistas que estaban en la alfombra roja le consultaron sobre la cantidad de tiempo que tuvo que esperar para el ingreso, confesó que ni siquiera se puso a hacer la fila: "No esperé. Llegué, paren. Llegué y había 20 personas. Dije: '¿Qué es esto? Están en pedo'. Yo no hago cola ni en el supermercado".

Pero, su descargo no terminó ahí porque Nancy Pazos también habló de la cantidad de años que participa de esas galas de premiación y dejó en claro su disconformidad: "Hace 38 años que vengo, no gano nunca, así que imaginate que hoy no va a ser excepción. Yo tengo una recontra polémica que es la mía. ¿A qué me dedico yo?"

Cuando los mismos noteros le respondieron que se dedica a la política, aprovechó para criticar a la asociación de periodistas y contestó: "Perfecto, mirá vos. Lo sabés vos, no lo sabe APTRA". Para terminar con su extenso descargo, mencionó que estaba en la categoría de Información General: "Información general me mandaron, que se vayan a la concha de la lora", concluyó sin pelos en la lengua.

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