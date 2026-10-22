Rechazaron el juicio abreviado: juzgarán al asesino de Joaquin Castillo por balear a los hermanos de la víctima

Joaquín Castillo fue asesinado el 21 de diciembre de 2020.

La Justicia de Lomas de Zamora no homologó el acuerdo que contemplaba una pena de tres años de prisión efectiva para el condenado por el crimen de Joaquín Castillo, el joven asesinado en Villa Centenario en 2020, y ahora deberá afrontar un juicio oral por el ataque contra dos de los hermanos de la víctima.

Según pudo averiguar La Unión, el acuerdo, impulsado por la fiscalía y la defensa, no prosperó por el rechazo de la parte damnificada y la causa deberá avanzar hacia un debate oral, en el que se analizarán las pruebas y la responsabilidad del imputado.

Mientras tanto, Miguel Tuñinali, el imputado, permanece detenido con prisión preventiva por el ataque. La investigación está a cargo de la UFI 4 de Lomas y la causa había sido elevada a juicio luego de un pedido de la fiscal Silvina Estévez.

El episodio ocurrió el 26 de octubre de 2025 en la esquina de Pasaje Merlino y 12 de Octubre, en Centenario. Según la denuncia, Tuñinali habría disparado contra Jonathan Castillo y su hermana Agustina. Ambos resultaron heridos de bala.

La causa fue elevada a juicio meses atrás. El crimen de Joaquín Castillo Tuñinali había sido condenado en 2022 a tres años de prisión en suspenso por el homicidio culposo de Joaquín Castillo, quien murió el 21 de diciembre de 2020 tras recibir un disparo en el pecho frente a su vivienda. Ahora, el acusado deberá responder en un juicio oral por los delitos de amenazas agravadas, homicidio en grado de tentativa y tenencia ilegal de arma de guerra, en perjuicio de los hermanos Castillo. La fecha del debate deberá ser definida por la Justicia.

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