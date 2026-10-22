viernes 23 de octubre de 2026
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22 de octubre de 2026
Homicidio.

Rechazaron el juicio abreviado: juzgarán al asesino de Joaquin Castillo por balear a los hermanos de la víctima

La Justicia no homologó el acuerdo que contemplaba una pena de tres años de prisión efectiva para el joven condenado por el crimen de Joaquín Castillo.

Joaquín Castillo fue asesinado el 21 de diciembre de 2020.
Joaquín Castillo fue asesinado el 21 de diciembre de 2020.

Según pudo averiguar La Unión, el acuerdo, impulsado por la fiscalía y la defensa, no prosperó por el rechazo de la parte damnificada y la causa deberá avanzar hacia un debate oral, en el que se analizarán las pruebas y la responsabilidad del imputado.

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Mientras tanto, Miguel Tuñinali, el imputado, permanece detenido con prisión preventiva por el ataque. La investigación está a cargo de la UFI 4 de Lomas y la causa había sido elevada a juicio luego de un pedido de la fiscal Silvina Estévez.

El episodio ocurrió el 26 de octubre de 2025 en la esquina de Pasaje Merlino y 12 de Octubre, en Centenario. Según la denuncia, Tuñinali habría disparado contra Jonathan Castillo y su hermana Agustina. Ambos resultaron heridos de bala.

La causa fue elevada a juicio meses atrás.

La causa fue elevada a juicio meses atrás.

El crimen de Joaquín Castillo

Tuñinali había sido condenado en 2022 a tres años de prisión en suspenso por el homicidio culposo de Joaquín Castillo, quien murió el 21 de diciembre de 2020 tras recibir un disparo en el pecho frente a su vivienda.

Ahora, el acusado deberá responder en un juicio oral por los delitos de amenazas agravadas, homicidio en grado de tentativa y tenencia ilegal de arma de guerra, en perjuicio de los hermanos Castillo. La fecha del debate deberá ser definida por la Justicia.

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