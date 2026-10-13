Piden que vaya a juicio una joven acusada de liderar una banda narco que operaba en Llavallol

La joven sería pareja de un peligroso narcotraficante prófugo.

Una joven de 28 años, acusada de ser una de las cabezas de una banda narco dedicada a la venta de drogas en Llavallol , Burzaco y Malvinas Argentinas , quedó cerca de ser llevada a juicio por pedido del fiscal Leonardo Kaszewski , titular de la UFI 14 de Lomas de Zamora .

La imputada había sido detenida en mayo pasado durante una serie de allanamientos realizados en el marco de una investigación por narcotráfico. Para los investigadores, ella tenía un papel central en la coordinación de la logística y los puntos de venta de la organización.

Prisión preventiva. Confirmaron que seguirá detenida la joven que era lider de una banda narco que operaba en Llavallol

Allanamientos. Era líder de una banda narco que operaba en Llavallol: la detuvieron junto a su cómplice

La causa se inició en noviembre de 2025, cuando efectivos de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado detectaron un punto de venta de estupefacientes bajo la modalidad conocida como “pasamano”. De acuerdo con la pesquisa, el grupo también contaba con custodia armada para proteger sus actividades.

Según la investigación, la joven identificada por sus iniciales P.M.V. coordinaba parte del funcionamiento de la banda y mantenía una relación con un conocido narcotraficante apodado “Marvin”, quien continúa prófugo de la Justicia.

La mujer está detenida con prisión preventiva.

Jefe de una banda narco

Este hombre es buscado por su presunta vinculación con la comercialización de estupefacientes y también está sospechado de haber ordenado ejecuciones criminales, una acusación que deberá ser esclarecida en las investigaciones correspondientes.

Los detectives determinaron que el acopio y el fraccionamiento de la droga se realizaban en distintos domicilios de Malvinas Argentinas, en el partido de Almirante Brown, mientras que parte de los estupefacientes se distribuía y comercializaba en Burzaco y Llavallol.

En los procedimientos que permitieron detener a la joven también fue arrestada una mujer de 37 años, señalada como su presunta cómplice. Durante los operativos, la Policía secuestró 506 gramos de marihuana, 195,4 gramos de cocaína y 145 envoltorios preparados para la venta.

Además, incautaron cuatro balanzas de precisión, tijeras, bolsas, recortes de nylon, anotaciones, documentación, diez teléfonos celulares y 550.000 pesos en efectivo.