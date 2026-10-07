Crimen en Parque Barón: piden que la acusada de asesinar a su pareja espere el juicio en prisión

La querella que representa a la familia de Juan Maximiliano Molina apeló la excarcelación de Laura Jazmín Ríos y pidió que la acusada del crimen ocurrido en Parque Barón regrese a prisión mientras espera el juicio por el homicidio ocurrido en noviembre del 2025.

La presentación busca revertir el beneficio que le permitió recuperar la libertad. La UFI 9 de Lomas de Zamora ya pidió que sea juzgada y el juicio está cada vez más cerca.

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Ríos está imputada por “homicidio agravado por el vínculo cometido con exceso en la legítima defensa en contexto de violencia de género y familiar”.

La acusada había obtenido la excarcelación por decisión del Juzgado de Garantías 1 de Lomas de Zamora, que concedió el beneficio. La decisión fue posteriormente ratificada por la Cámara de Apelaciones, pese a que la querella ya había cuestionado la medida.

Ahora, la representación legal de la familia insiste con su reclamo y volvió a apelar para intentar que Ríos cumpla prisión preventiva tras las rejas hasta la realización del debate oral.

Crimen de Juan Maximiliano Molina

El hecho ocurrió durante la madrugada del 23 de noviembre de 2025 en una vivienda de la calle Alfonsina Storni al 2300, en Parque Barón. Allí, efectivos policiales encontraron a Molina sin vida en el pasillo de ingreso de la casa, con heridas de arma blanca.

Desde un primer momento, Laura Ríos sostuvo que actuó en defensa propia ante un ataque de su pareja, versión que luego reiteró en su declaración indagatoria.