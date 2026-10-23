Quilmes construye un espacio cultural y educativo en ciencias en el barrio La Paz.

El Municipio de Quilmes avanza con la construcción de un nuevo espacio cultural y educativo en ciencias en el barrio La Paz, en Quilmes Oeste. La obra, financiada íntegramente con fondos municipales, fue anunciada por la intendenta interina Eva Mieri y contará con aulas, áreas de exposición y espacios para actividades educativas y comunitarias.

El edificio se construye en un predio ubicado sobre la calle 802, entre Dr. Emilio Torre y 894, donde actualmente funciona una sede del Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA).

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El proyecto forma parte del Plan Bianual 2025-2027, anunciado por Mayra Mendoza, y busca ampliar la infraestructura cultural y educativa del distrito.

La iniciativa está orientada a la aproximación y la iniciación en las ciencias, con propuestas destinadas a niños, adolescentes y jóvenes. Según lo previsto, el lugar funcionará como un ámbito de experimentación y aprendizaje, con participación de la comunidad educativa de la zona.

Según lo previsto, el lugar funcionará como un ámbito de experimentación y aprendizaje, con participación de la comunidad educativa de la zona.

Qué tendrá el nuevo espacio de Quilmes

La obra contempla la construcción de un edificio de 460 metros cuadrados cubiertos, que incluirá:

Un aula de ciencias con capacidad para 30 personas.

Un salón de usos múltiples para actividades educativas, culturales y comunitarias.

Un sector de exposiciones para muestras permanentes y temporales.

Espacios administrativos, sanitarios, office y una sala de reuniones.

Además, el proyecto incorpora criterios de sustentabilidad. Está prevista la instalación de paneles solares para complementar el suministro eléctrico y reducir el consumo de la red, así como un sistema de recolección de agua de lluvia para riego y otros usos complementarios.