Banfield: detuvieron a un hombre acusado de abusar de una nena de 3 años en un jardín

La UFI 16 de Lomas ordenó el arresto por la denuncia de abuso en Banfield.

La Policía detuvo a un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña de 3 años en el baño de un jardín de infantes privado de Banfield , tras dos años de investigación.

Según la información oficial alrededor del caso, el sujeto imputado por abuso sexual fue detenido en una vivienda de la localidad de Malvinas Argentinas por el grave hecho que habría cometido en mayo del 2024.

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La investigación está a cargo de la fiscal Marcela Juan , titular de la UFI 16 de Lomas de Zamora . De acuerdo con la causa, el acusado realizaba tareas de mantenimiento en el establecimiento en el momento del hecho.

Ahora se espera que el acusado sea indagado en la sede de fiscalía para luego definir cuál será su situación judicial, y si continuará tras las rejas durante el resto de la investigación.

Abuso sexual en Banfield

La denuncia fue realizada por la madre de la víctima. A partir de ella se inició una investigación en la que se reunieron elementos que apuntaban a ese hombre.

Con las pruebas reunidas, la fiscal pidió la orden de allanamiento y detención del acusado, que fue avalada por la Justicia de Garantías interviniente en el caso.

El hombre quedó imputado por “abuso sexual con acceso carnal en contexto de violencia de género y maltrato contra las infancias”.