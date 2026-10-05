Cómo fue el breve romance de Julieta Díaz y Luciano Castro

Julieta Díaz habla en cuentagotas de su vida privada y sentimental en los medios; prefiere enfocarse en su profesión durante las entrevistas. De todos, le recordaron cómo fue su breve romance con Luciano Castro que ocurrió cuando compartían proyectos juntos.

Julieta Díaz estuvo en Puro Show para hablar de su carrera y la felicidad que le genera ser parte de Las Hijas, la obra de teatro que protagoniza junto a Pilar Gamboa y Soledad Villamil, pero la charla terminó girando hacia su pasado sentimental con Luciano Castro.

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En medio de la entrevista, Fernanda Iglesias lanzó con humor: “Julieta, si te digo: Buen día, guapa. ¿Te suena?”, provocando risas en el estudio al recordar un audio de Luciano Castro con su joven amante.

Fiel a su bajo perfil, la actriz respondió con firmeza, aunque sin perder simpatía: “Yo no hablo de la vida personal propia, tampoco de la de los demás”.

De todos modos, Nancy Duré fue directa y recordó el romance que ambos habían contado años atrás: “Pero con Luciano tuviste un romance, vos lo contaste hace muchos años”.

Fue entonces que la invitada ahondó en el tema. “Con Luciano estábamos trabajando juntos, nos gustamos, salimos un par de veces, como le pasa a cualquiera, y no hubo tanta onda”, remarcó.

Por qué no avanzó el romance

Cuando le insistieron sobre el motivo de la ruptura con Luciano Castro, Julieta Díaz fue sincera, aunque algo escueta. “No hubo química”, resumió, sin vueltas.

Por último, sobre Luciano Castro y el revuelo mediático que lo rodea por aquellos días, Julieta Díaz cerró: “Yo trabajé mucho con Lucho y lo quiero. Yo me llevé muy bien”.