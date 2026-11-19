La separación entre Martita Fort y Juan Manuel Ramírez sumó un nuevo y polémico capítulo. Luego que la influencer anunciara el fin de su noviazgo en las redes sociales con un filoso mensaje y lo tilde luego de inseguro, el joven tomó la palabra.

Juan Manuel Ramírez habló con la periodista Pía Shaw en el programa de Georgina Barbarossa, donde desmintió haberse enterado por Instagram y dejó en claro que la decisión ya estaba hablada entre ambos. "Me dijo Juan que este es un tema que se venía hablando hace algunas semanas", aseguró Pía Shaw sobre este escándalo con Martita Fort.

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Además, el propio joven compartió su postura sobre el revuelo mediático que se generó: "Sinceramente, no pasó nada en especial. Cosas de pareja común y corriente. No sé en qué momento se armó todo esto. Del posteo no me sorprendí porque pensé que de alguna manera ella lo iba a hacer público".

De todos modos, se mostró molesto por la etiqueta de "inseguro" y "celoso" que le puso su ex en el comunicado y por el giro que tomó el tema en los medios.

Martita Fort y su ex.

"Me sorprendí qué dijera que soy inseguro. ¿Y celos con qué le puedo hacer? Es Marta Fort. Ser celoso por todo el show que mete sería medio estúpido. Calculo que a esto ella lo va a aclarar. Estoy al horno con tantas mentiras", aseguró en respuesta a su ex.

Para cerrar, remarcó que mantienen un buen trato con Martita Fort más allá del final: "Esto lo hablamos en persona y por teléfono. Tengo la mejor con ella y jamás saldría a pelearla en cámara".