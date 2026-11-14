La angustia de Martita Fort en MasterChef Celebrity: "Me está yendo como el cu..."

En MasterChef Celebrity, en Telefe, la consigna fue cocinar una marquise de chocolate y naranja, haciendo una réplica de una preparación de Osvaldo Gross, que estaba de invitado en el estudio. Ante esto, Martita Fort aseguró que por su legado familiar no puede fallar.

De todos modos, mientras fue avanzando en la receta se le fue complicando, sobre todo cuando sacó las tortas del horno y descubrió que estaban doradas. “La p… que me pario, no hay nada más para hacer”, expresa la participante frente a cámara.

El dinero no es todo. Martita Fort reveló cuánto fue lo máximo que gastó en un mes

Pero esto no fue todo, ya que luego se le corta la crema y la hija de Ricardo Fort se sinceró angustiada y sin vueltas con Damián Betular : “Me está yendo para el culo”.

Sin embargo, cuando van a ver las tortas, el chef le dice que están bien, “está un breve dorado”. Entonces, Damián Betular le recomendó que de vuelta las tortas para la presentación y la ayuda a hacer de nuevo la crema.

“Me quiero ir a mi casa, ya veo la masa esa y me deprimo”, confiesa angustiada a cámara la participante y comenta: “Lo voy a contratar de psicólogo a Betular”.

En los últimos momentos de cocina, Martita Fort no pudo contener las lágrimas y Wanda Nara le insistió en que no baje los brazos con su preparación.

“No, ya está, estoy para comérmelo yo antes de que lo vea Osvaldo”, expresó Martita Fort, angustiada. En ese momento se acercaron Pablo Giralt y Julieta Poggio a ayudarla a terminar la preparación para presentar ante el jurado.

La devolución a Martita Fort

Cuando llegó el momento de presentar su marquise ante los chefs, Martita Fort confesó que quería comprar un robot para que lo presente por ella y ella irse a su casa.

“Fue un quilombo, qué se yo”, expresó mientras el jurado cortaba su marquise y todos decían que se veía perfecta. “¿No estarás siendo un poco dramática?”, expresó Damína Betular.

Martita Fort le explicó que estaba sin dormir, entonces el chef reaccionó: “¿Qué culpa tenemos nosotros?”. “Es la mejor crema”, le dijo Germán Martitegui y destacó que tiene que sobreponerse a la frustración, como lo hizo.