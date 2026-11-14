Banfield irá por el golpe ante Boca Juniors para meterse en la final de la Copa Argentina

Banfield y Boca se miden por un lugar en la final.

Banfield quiere seguir soñando en la Copa Argentina y hoy tendrá su desafío más exigente: Boca Juniors . En el estadio Malvinas Argentinas, se medirá con el Xeneize por un lugar en la gran final —instancia en la que ya espera Platense—, en busca de una victoria histórica. El encuentro arrancará a las 19:00 y el árbitro será Nazareno Arasa .

El Taladro se presentará en Mendoza con la ilusión de dar el golpe ante el gran candidato del certamen, que llega en alza tras consagrarse campeón de la tabla anual de la Liga Profesional y se encuentra a solo una semana de disputar la final de la Copa Sudamericana .

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Ante un rival dulce y en pleno envión, Banfield intentará hacer historia para firmar su mejor actuación en esta competencia , lo que a su vez le permitiría quedar a un solo partido de sumar una nueva estrella a sus vitrinas.

Esa es la meta del equipo de Pedro Troglio , que viene de superar por penales a Deportivo Riestra en los cuartos de final y previamente había dejado en el camino a Real Pilar, San Martín de Tucumán y Midland . Con esta campaña, el conjunto del sur igualó su mejor marca histórica en el torneo (en 2022 cayó en semifinales ante Talleres de Córdoba) y ahora va por un paso más.

Para conseguirlo, Troglio —que ya sabe lo que es eliminar a Boca en este certamen— analiza realizar algunas modificaciones respecto al último compromiso ante Atlético Tucumán, aunque recién confirmará la alineación titular horas antes del inicio del cotejo en suelo mendocino.

se va preparando. pic.twitter.com/raihEyEXcW — Club A. Banfield (@CAB_oficial) November 13, 2026 X Club Banfield.

El presente de Boca y la rotación del Vasco

Sin embargo, el desafío no será sencillo. Enfrente estará el duro equipo de Rodolfo Arruabarrena, que atraviesa un gran presente futbolístico, aunque inmerso en una seguidilla de encuentros definitorios: la próxima semana disputará la final de la Sudamericana ante Atlético Mineiro en Colombia.

A pesar de esa agenda apretada, el Vasco afrontaría esta semifinal con lo mejor que tiene a disposición, manteniendo gran parte de la base que el sábado pasado venció a Defensa y Justicia para quedarse con el título anual. Uno de los pocos futbolistas que rotaría sería Lautaro Blanco, mientras que existe la posibilidad de que Santiago Ascacíbar ocupe un lugar en el banco de suplentes.

Las posibles formaciones de Banfield y Boca Juniors

Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo, Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrián Balboa y Federico Medina. DT: Pedro Troglio.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar o Tomás Belmonte o Tomás Aranda; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Árbitro: Nazareno Arasa.