Talleres de Escalada busca celebrar ante Real Pilar en el inicio del Reducido

Talleres de Escalada inicia su camino en el Reducido de la Primera B.

Talleres de Escalada intentará arrancar a paso firme su camino en el Torneo Reducido de la Primera B cuando este sábado, desde las 19, visite a Real Pilar en el encuentro de ida de los cuartos de final por el segundo ascenso a la Primera Nacional . El árbitro será Martín´Espósito y transmite LPF Play.

A pesar del bajón futbolístico que tuvo en las últimas fechas de la fase regular, el Tallarín sabe que ahora inicia una nueva historia y por eso quiere comenzarla con un triunfo de visitante para sacar una ventaja de cara a la revancha que se jugará dentro de una semana en Timote y Castro.

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Estos primeros 90 minutos ante el Monarca son sumamente importante para los dirigidos por Juan Carlos Kopriva , fundamentalmente porque ganaron uno de los últimos cinco partidos en la tercera categoría de fútbol argentino y saben que una victoria servirá para cambiar el ánimo para lo que viene.

En las últimas fechas, Talleres dejó escapar la posibilidad de pelear por el primer ascenso y acumuló con una seguidilla de malos resultados que lo hizo bajar a la cuarta colocación. Por este motivo, su rival en esta instancia fue Real Pilar , que culminó en la séptima colocación. colocación.

En cuanto a la formación, el Vikingo Kopriva mantiene algunas dudas y analiza la posibilidad de realizar algunas modificaciones respecto al equipo que perdió ante Comunicaciones en la última fecha, aunque recién confirmará la alineación minutos antes del inicio del encuentro en el estadio Municipal de Pilar.

Real Pilar, por su parte, llega a este compromiso con un presente similar al Tallarín (dos victorias en los últimos cinco partidos), aunque con buenos números en condición de local: suma cuatro partidos sin conocer la derrota, con tres victorias y un empate. La última caída fue, justamente, contra Talleres.

Las posibles formaciones de Real Pilar y Talleres de Escalada

Real Pilar: Martín Perafán; Darío Leguiza, Valentín Gelos, Francisco Abre, Enzo Franco; Valentín Mancini, Nahuel Pansardi, Dylan Aquino, Mathias Crocco; Brian Martín y Rolando Aguilar.

Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Maximiliano Rodríguez, Mateo Del Pino, Abel Masuero, Román Lucena; Sebastián Gallardo, Pablo Cortizo, Milton Cantero, Isaías Ciavarelli; Ignacio Colombini y Leonel Barrrios.

Árbitro: Martín D´Espósito