Banfield: los micros de hinchas parten rumbo a Mendoza para la semifinal con Boca.

La ilusión de Banfield se puso en marcha este viernes con la partida de los micros que trasladan a los hinchas desde el estadio Florencio Sola hacia Mendoza. Allí, el Taladro enfrentará a Boca Juniors este sábado 14 de noviembre, por un lugar en la final de la Copa Argentina.

La expectativa por uno de los partidos más importantes de los últimos años comenzó a sentirse desde temprano en el estadio de Banfield, donde los simpatizantes se acercaron para emprender el viaje hacia la provincia cuyana.

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El club había organizado un paquete especial que incluía pasaje de ida y vuelta en micro y una entrada popular para el encuentro en el estadio Malvinas Argentinas.

La propuesta tenía un valor de $300.000 y contemplaba distintas alternativas de financiación: los socios podían pagar en hasta seis cuotas sin interés con tarjeta de crédito, mientras que los no socios tenían la posibilidad de hacerlo en tres cuotas.

La venta se había habilitado tanto de manera presencial en la sede social de Vergara 1635 como por internet, a través del contacto con el oficial de cuenta correspondiente.

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Una semifinal histórica para Banfield

El equipo dirigido por Pedro Troglio afrontará ante Boca una oportunidad especial: conseguir por primera vez la clasificación a la final de la Copa Argentina.

El Taladro ya había alcanzado las semifinales en la edición 2022, pero en aquella oportunidad quedó eliminado frente a Talleres de Córdoba, que se impuso por 1-0 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

Al plantel del Taladro se le retrasó el vuelo

Un contratiempo alteró las horas previas de Banfield en la antesala del trascendental encuentro ante Boca Juniors por las semifinales de la Copa Argentina: la delegación recién llegará a Mendoza cerca de la medianoche debido a un retraso en el vuelo que estaba programado para la tarde.

#Banfield El vuelo del plantel que debía salir 16:55hs, se retrasó y va a salir más tarde.



Se debe al “paro japonés” que hoy se esta implementando en Aeroparque y Ezeiza. El nuevo horario esta pactado para las 21:00hs. pic.twitter.com/v2OMht5jHh — Matias Colombo (@maticolombo_) November 13, 2026

El plantel del Taladro tenía estipulado partir a las 16:55 con destino a la capital mendocina, pero el servicio fue cancelado en el marco de una protesta gremial bajo la modalidad "paro japonés" y debió ser reprogramado para las últimas horas de la jornada.

Según informaron diferentes medios partidarios, el avión que traslada al plantel banfileño partirá a las 21:00 y su arribo a suelo cuyano se calcula cerca de las 23:00. El duelo ante el Xeneize —en busca de un lugar en la gran final del certamen federal— se disputará este sábado a las 19:00 en el estadio Malvinas Argentinas.